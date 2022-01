El Ministerio de Salud informó este sábado una cifra de contagios que configura un récord y nuevo peak de la pandemia: 9.284 contagios en las últimas 24 horas.

Esto representa un alza del 143% con respecto a la semana anterior y de 221% en relación a 14 días.

“Lamentablemente hoy se cumplió lo que proyectamos el lunes recién pasado, sobre que posiblemente superaríamos la cifra máxima de casos nuevos que se habían registrado en el país. Este sábado llegamos a registrar 9.284 casos nuevos de covid-19, superando así el récord de casos positivos diarios que se habían presentado el 9 de abril del 2021, 9.171 casos positivos (ese día). Este récord no se refleja en el número de fallecidos ni en la ocupación de camas UCI, pero si no nos cuidamos, nada nos asegura que no sucederá”, manifestó la ministra (s) María Teresa Valenzuela.

Con estos números, se alcanza un total de 41.895 pacientes en etapa activa.

En cuanto a los decesos, de acuerdo a la información entregada por el DEIS, en las últimas 24 horas se anotó la muerte de 21 personas por causas asociadas al virus. El número total de fallecidos asciende a 39.376.

Actualmente, 421 personas se encuentran hospitalizadas en Unidades de Cuidados Intensivos, de las cuales 352 están con apoyo de ventilación mecánica. Se mantienen 291 camas críticas disponibles a nivel nacional.

Los casos positivos de hoy son fruto del resultado de 94.825 exámenes de PCR y test antígeno. La positividad PCR para las últimas 24 horas a nivel país es de 9,08% y en la región Metropolitana es de 8,69%.

A nivel regional destacan los 1.136 nuevos contagios en Tarapacá, zona que sigue superando todos los indicadores, llegando a una positividad PCR de 26,08% y una tasa de casos activos de 1.315,9 por cada 100 mil habitantes, las más altas del país.