Tras la dura crítica que realizó el excandidato presidencial del Partido Comunista, Daniel Jadue, a los votantes de Franco Parisi (PDG), este jueves se refirió al tema afirmando que “lo que dije fue un error”.

El jefe comunal de Recoleta aludió al estudio de Pulso Ciudadano y Activa Research, que revelaron el perfil de quienes decían apoyar al economista, haciendo un duro análisis.

“Es el perfil del trabajador de las zonas mineras, que además tienen un acceso privilegiado a internet y son tremendamente individualistas y con poca conciencia de clase”, indicó Jadue.

A esto añadió que “lo único que buscan es más plata en los bolsillos, como los bonos de término de conflicto”.

Este viernes Daniel Jadue se refirió a sus dichos en su cuenta de Twitter donde escribió “por supuesto que no he querido faltarle el respeto a ningún votante. Lo que dije fue un error. Es el momento solo de abrazar el gran proyecto de transformación que representa Gabriel Boric. Aquí no me pierdo ni un minuto, porque lo que está en juego es el futuro de Chile!”.

Partido De la Gente critica a Jadue

Durante esta jornada el presidente del Partido de la Gente, Luis Moreno, junto al ex candidato presidencial Franco Parisi, criticaron los dichos de Daniel Jadue respecto a la naturaleza de los militantes del PDG.

Moreno aseguró que el alcalde está equivocado, agregando que Jadue no comprende que las personas que votaron por Parisi están cansadas de la política tradicional.

Finalmente, el economista emplazó al excandidato del Partido Comunista acusándolo de “no entender nada”.