12 partidos políticos de Chile serían disueltos en línea con los magros resultados obtenidos en las elecciones parlamentarias del domingo.

De acuerdo a un análisis de Tú Influyes, compartido con T13, el total se divide en dos grupos, de acuerdo a la ley.

Por una parte están los que no aglutinaron el 5% en la última elección de diputados en ocho regiones o en tres zonas geográficamente contiguas.

Acá aparecen el Partido Igualdad (2,01% de las preferencias), Unión Patriótica (de Eduardo Artés, 0,89%), el Partido de Trabajadores Revolucionarios (0,81%), el Partido Progresista de Chile (de Marco Enríquez-Ominami, 0,73%), el Partido Nacional Ciudadano (0,16%) y Nuevo Tiempo (0,07%).

Los partidos políticos que no eligieron cuatro parlamentarios

En tanto, en caso de no alcanzar el 5% en las urnas, la normativa también considera causal de disolución no elegir al menos cuatro legisladores en al menos dos regiones distintas, no importando de qué cámara del Congreso se trata.

Debido a lo anterior, el Partido Humanista de Pamela Jiles también se suma a la lista al haber elegido tres candidatos al Parlamento, aglutinando solo el 3,09% de las preferencias.

Con dos cartas victoriosas y el 4,83% de los votos, el Partido Ecologista Verde también compone el grupo.

A lo anteriores se sumaron el Partido Conservador Cristiano (del Frente Social Cristiano de José Antonio Kast), el Partido Regionalista Independiente (PRI – un diputado, 0,87%), Ciudadanos (un diputado, 0,43%) y Centro Unido (del Doctor File, un diputado, 2,8%).

Según las estimaciones de Tú Influyes, con datos del Servel, Evópoli, el Partido Radical, la Democracia Cristiana, Comunes, el Partido Liberal, Convergencia Social, el Partido por la Democracia y Revolución Democrática lograron salvarse.

Las disoluciones se concretarán 90 días después que el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) certifique de manera definitiva los resultados de los comicios.

Estos tendrán una segunda vuelta en la elección presidencial, que se resolverá el domingo 19 de diciembre entre Gabriel Boric y Kast.