Era la última colectividad de Chile Vamos que faltaba para plegarse oficialmente a la candidatura presidencial de José Antonio Kast.

Se trata de Renovación Nacional, que el miércoles realizó un consejo general donde proclamaron a la carta del Frente Social Cristiano.

La instancia duró cerca de dos horas y contó con la presencia de militantes históricos, como Carlos Larraín y José García Ruminot.

Según presentes en la cita, el debate se dirimió rápidamente, sin grandes aprehensiones, y desestimando la frase de “exigencias” sobre el líder republicano.

Una vez hecho el anuncio, con el 96% de los apoyos, llegó José Antonio Kast a la sede de RN y fue recibido con diversos vítores. Allí, le entregaron un documento con ocho ejes que denominaron “de un Chile humano, solidario y justo”.

La Radio accedió al texto redactado, el que resalta puntos relacionados a una “salud oportuna e integral”, que buscará declarar una “guerra frontal a las listas de espera”.

Asimismo, apuntan a una “vejez digna”, en donde piden reformar las AFP con “mayor competencia y gestión” e impulsar una protección de los ahorros con un de 6% adicional de cotización “con cargo al empleador, a las cuentas de ahorro individual de las y los trabajadores”.

En esa línea, sugieren integrar un fortalecimiento de la educación pública, y la libertad de los padres para elegir. En materia de inclusión, reimpulsar “los ministerios sociales, terminando con duplicidad de funciones con servicios asociados y dotándolo de mayores recursos para transferencias directas”.

La tienda liderada por Francisco Chahuán dijo que entregarán lo mejor de cara al balotaje, según adelantó su timonel.

La sorpresa del día de ayer estuvo a cargo del excandidato presidencial Mario Desbordes, quien -a través de redes sociales- explicitó su adhesión a Kast, al cual ha criticado duramente.

De hecho, según una entrevista del 2 de julio de 2020 a The Clinic, el exministro de Defensa dijo que “hay otros, como José Antonio Kast, que critican a los que viven del Fisco. Yo creo que la la única vez que él produjo algo propio fue cuando trabajó para el Fisco como diputado. Porque él vive de la mesada perpetua que le heredaron los papás. Así es muy fácil”.

Sin embargo, ahora el exministro planteó al partido apoyar a José Antonio Kast en segunda vuelta, puesto que “no quiere que un gobierno de extrema izquierda decida el destino de nuestro país”.

He planteado a @RNchile que debemos apoyar a @joseantoniokast . Más allá de las diferencias públicas, lo primero es Chile. No quiero 1 gob donde extrema izquierda decida el destino de nuestro país. Ser parte de un eventual gob? Eso no es tema hoy, prioridad es elección del 19.12

