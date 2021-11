Cristhian Moreira y Juan Manuel Fuenzalida, parlamentarios UDI, dijeron que la actitud del embajador Bielsa es "propia de los activistas de izquierda que no respetan las mayorías y que no son capaces de comprender que su ideología va en completo retroceso en toda Latinoamérica".

Los diputados Cristhian Moreira y Juan Manuel Fuenzalida, ambos de la UDI, solicitaron al Gobierno que envíe una nota de protesta al presidente de Argentina por los dichos del embajador trasandino en Chile contra José Antonio Kast.

“La de Kast es una derecha rupturista, pinochetista, que no habla de Derechos Humanos, ni de desaparición de personas, ni de tortura, ni de responsabilidades estatales, y que no teme decir su nombre”, señaló Rafael Bielsa, representante de Argentina en territorio nacional, en entrevista con Radio El Destape.

El embajador también afirmó que “hay artículos de él (Kast) y sus asesores contra Argentina que son alarmantes” y lo comparó con personajes como Donald Trump, expresidente de Estados Unidos, y Jair Bolsonaro, actual jefe de Estado de Brasil.

Los parlamentarios gremialistas calificaron estas palabras como una “abierta intromisión” en la política nacional, que faltan el respeto a “la mayoría de los chilenos que legítimamente votaron por José Antonio Kast en primera vuelta”.

“El señor Bielsa cometió una acción desesperada que no podemos tolerar, y que es propia de los activistas de izquierda que no respetan las mayorías y que no son capaces de comprender que su ideología va en completo retroceso en toda Latinoamérica, salvo en dictaduras como las que existen en Venezuela o Nicaragua”, agregan Moreira y Fuenzalida.

Finalmente, los diputados anunciaron que le solicitarán a la comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara que invite al embajador argentino a las futuras sesiones, de manera que “aclare el tenor de sus dichos y explique bajo qué excusa es capaz de entrometerse en nuestros asuntos internos y, peor aún, calificar a un candidato presidencial con esos términos”.

Cabe señalar que el Gobierno, a través de la Cancillería, ya rechazó las declaraciones de Bielsa, asegurando que son una “intromisión inaceptable” y que “vulneran normas de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas”.