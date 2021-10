En Chile Vamos, aseguran que habrán más “descolgados” que optarán por apoyar al candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, mientras que otros afirman estar en “reflexión”.

Esto tras las polémicas que han complicado durante la última semana al presidenciable de la coalición oficialista, Sebastián Sichel, entre ellos, el supuesto financiamiento irregular en su campaña a diputado el 2009.

“Cada día somos más los que creemos en José Antonio Kast”. Esas son las palabras de parlamentarios que -perteneciendo a la coalición que dice respaldar la candidatura de Sebastián Sichel- han afirmado públicamente que votarán por el candidato republicano, porque este sería la única carta de “derecha”.

En ese sentido, ahora serían más los parlamentarios en Chile Vamos que estarían en “reflexión”, tras las polémicas en las que se ha visto envuelto el exministro de Desarrollo Social durante la semana pasada, al ser vinculado con financiamiento irregular de la política.

La diputada de RN, Camila Flores, quien ya confirmó que votará por Kast, aseguró que cada día son más los parlamentarios que quieren apoyarlo.

En tanto, su par de bancada, el diputado Francisco Eguiguren, aseguró que los “errores no forzados” en la campaña de Sichel, son parte de las razones por las que algunos se mantienen en duda.

Eso sí, el mismo Sebastián Sichel asume que las próximas elecciones son “inciertas” y que -por lo mismo- se concentrarán en convocar “mayorías”.

A su vez, Macarena Santelices, vocera de campaña de José Antonio Kast, señaló que es un hecho que el candidato pasará a segunda vuelta.

Por su parte, el diputado de Renovación Nacional, Andrés Celis, quien la semana pasada afirmó estar en “reflexión” asegurando que no votará por Sichel -si no se da la posibilidad de conversar con el candidato-, este domingo lo llamó a no “pelear” ni generar controversias y concentrarse en hacer propuestas.