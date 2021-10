El candidato presidencial de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel, reconoció que su campaña no pasa por un buen momento, pero aseguró que esto no afecta su candidatura y que el foco de su campaña estará puesto en el despliegue territorial. Mientras tanto, desde su coalición hicieron un llamado a mantener su apoyo por el abanderado independiente y destacaron que "no hay tiempo para descolgados".