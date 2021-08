El candidato presidencial de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel, envió una carta excusándose de asistir a la comisión investigadora de la Cámara de Diputados que indaga el proceso de licitación del Instituto de Energías Limpias de Corfo.

“No tengo antecedentes que aportar respecto a la materia en cuestión, pues mientras fui vicepresidente ejecutivo de Corfo, no me tocó participar en la adjudicación para determinar el receptor del aporte I+D de SQM Salar S.A.”, expresa la misiva.

Cabe recordar que esta instancia guarda relación con los cuestionamientos que existieron a la adjudicación de esta licitación por parte del consorcio internacional Associated Universities Inc (AUI), conformado por universidad estadounidenses y cuatro casa de estudio chilenas.

Este proyecto se trata de una inversión de US$193 millones por parte del organismo estatal, siendo la mayor inversión de I+D en la historia el país, para el cual hubo al menos cuatro propuestas de adjudicación.

“Mientras ocupé dicho cargo, sólo se realizó la etapa previa a la licitación y adjudicación, conocida como RFI (“Request for Information” o “Solicitud de información”), consistente únicamente en difusión, obtención de retroalimentación y atracción de eventuales interesados para las etapas posteriores. Es más, dejé el cargo de vicepresidente ejecutivo de Corfo el 14 de junio de 2019, cuando la etapa de RFI aún continuaba en desarrollo”, afirmó Sichel.

En ese sentido, agregó que “espero que el interés de vuestra comisión sea apoyar el desarrollo de la innovación en Chile en tiempos en que el trabajo legislativo y las labores de investigación deben estar concentradas en el bienestar futuro del país y sus ciudadanos y no en buscar objetivos políticos de corto plazo”.

La diputada Marcela Hernando, del Partido Radical, lamentó la ausencia de la carta del oficialismo para las elecciones de noviembre.

“Me parece que el señor Sichel no puede lavarse las manos y decir que él no tuvo nada que ver en el asunto o que no formó parte, o que solamente se hicieron las etapas previas de la licitación, porque él era el responsable de ese organismo cuando se estaban preparando esos procesos”, sostuvo.

Además, añadió que “acusarnos de que queremos solamente la utilización política de corto plazo, me parece un despropósito. Qué pena que él no esté disponible para la transparencia necesaria en estos procesos”.