El secretario general del Partido Comunista de Chile (PC), Lautaro Carmona, desmenuza el escenario en la carrera presidencial, a cinco días del triunfo de Gabriel Boric por sobre su abanderado y alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, en la Primaria del domingo de la alianza Apruebo Dignidad.

Carmona Soto, exdiputado por Atacama, destaca en entrevista con BioBioChile que la derrota de Jadue se debe a diversos factores, entre ellos, “un anticomunismo transversal, incluso de antiguos socios”, y también reconoce falta de profundidad en lo territorial, estar más cerca de la gente, para frenar lo anterior, algo que esperan no repetir a futuro.

En su análisis, no le asigna relevancia en el resultado a la criticada participación de Jadue en los debates, no lo descarta, pero reafirma que hubo “multifactorialidad” en el resultado.

Proyectando escenarios, Carmona despeja cualquier duda y señala que, independiente del nombre que elija la Unidad Constituyente para representarlos en la carrera presidencial, si Gabriel Boric no pasa al balotaje y sí lo hace la carta de la ex Concertación, enfrentándose a Sebastián Sichel (Chile Vamos) u otro, el PC votará por ese representante de oposición.

“Si nosotros no pasamos a segunda vuelta, vamos a apoyar la candidatura que se oponga a la candidatura de la derecha”, dice Lautaro Carmona, administrador público y político nacido en Limache.

En todo caso, el excongresista afirma que es optimista y tanto que confía en que “Gabriel Boric puede ganar en primera vuelta”.

Balance primarias

-Con paños más fríos, a cinco días de la elección primaria, ¿cuál es el análisis?

El propósito de ganar la primaria de Apruebo Dignidad no se logró, pero, ante el asomo de una propuesta programática representada en un liderazgo como el de Daniel Jadue, que se sostenía en una presentación, más que discursiva, de gestión en una tarea pública, que fue capaz de marcar políticas en territorios más allá de Recoleta y que se empataba con el sentimiento de exigencia de cambios, se encendieron todas las alertas del sistema neoliberal. La propuesta programática, que está hoy y que tuvo Daniel, ponía en serio riesgo (al sistema) y se movieron.

No hubo franja en que no se hablara de Daniel, sector político que dejara de colaborar en una campaña que lo desacreditaba, que lo acusaban de mil cosas. Sacó, desde lo más profundo, manifestaciones de anticomunismo, lo digo como categoría política y no como recurso emotivo o por no asumir nuestra parte de este fenómeno.

-Entonces…

Al revés, en futuras batallas, cuando se trata de un liderazgo, de un dirigente destacado, de militancia comunista, la campaña tiene que ser aún más profunda, tener más tiempo, llegar más cerca de la población y eso es una tremenda autoexigencia.

-Pero, no era de suponer que se iba a plantear una campaña anticomunista, ¿no fue pecar de inocente que eso no iba a ocurrir?

No, por ese análisis que hicimos, Daniel sacó el 40% en la primaria. Daniel hizo crecer nuestra influencia en sobre 200 mil votos. De lo contrario, nos reducen a una expresión absurda…

-No obstante, hasta la encuesta Cadem, que se vincula a la centro-derecha, hablaba de Lavín y Jadue por arriba en las primarias, había una sensación de triunfalismo y fue sorpresa que Boric ganara el domingo…

No sé de quién es ese triunfalismo, no se lo voy a quitar si lo hubo de parte nuestra, miro las encuestas como una reiteración de una marca, que no definen como dato-realidad. Es evidente que bregamos por ser nosotros quienes ganáramos la primaria, segundo, en el plan B, he pensado en una diferencia más estrecha en el resultado.

Sin embargo, nada de lo que afirme va a descalificar los logros de la campaña de Boric y el resultado electoral. Bueno, yo he escuchado gente que le pone hasta número a cuántos se trasladó, pero eso es parte de la legalidad. Aquí lo que se despertó fue una cosa que vino de todos los sectores, incluido los más próximos, con quienes habíamos estado presentes en un gobierno, para crear condiciones que bajo ninguna situación podía ser candidato, en una primera vuelta, Daniel Jadue.

-Entonces, ¿el anticomunismo está vez fue más transversal y llegó también de sectores de la exConcertación?

Cada uno tendrá que sacar la cuenta exacta de la fiebre que provocó esto. En este país, el Golpe de Estado tiene su papel y para algo se hizo y la creación de políticas post dictadura también están hechas para cultivar no el anti UDI o anti políticas de partido que dieron origen a una dictadura (…) Valoro mucho la construcción del Chile Digno, como convergencia política de la izquierda, valoro que tenga un programa que se ha elaborado, valoro que haya sobre mil comités de base funcionando. En lo inmediato, hay una lógica que es cumplir con una convicción, que es bregar porque una candidatura de Apruebo Dignidad, que hoy representa Gabriel Boric, sea que gane en primera vuelta o pase a segunda vuelta y el programa que compartimos sea el que se instale en el país.

¿Debates claves?

-Se planteó que los debates fueron clave, por opiniones de Jadue sobre lo que ocurre en Cuba y también en materia de Pymes, ¿comparte la mirada que esas instancias fueron importantes para que no le ganaran a Boric?

Si, también tenemos el análisis, no ese análisis, el análisis del tema en cuestión. Si alguien se propone explicar la diferencia por un impacto mediático, o está disminuyendo mucho a Boric o está haciendo un simplismo respecto de lo que estaba en juego, porque podría uno decir, bueno, cuáles fueron los momentos débiles de Boric y por qué eso no tuvo consecuencias.

-Y lo que planteó Jadue de las Pymes y Cuba…

Son la interpretación a la medida de la caricatura, que es la que regularmente se hace de fenómenos por el tema de las pymes. Si alguien fuera honesto, tendría que decir que, por sobre las pymes, lo que había era una reivindicación de que bajo toda condición se respetara el derecho a un sueldo digno de un trabajador humilde.

No creo que haya una pyme que quiera explotar, por debajo de la línea de la pobreza, a un trabajador. La propuesta era esa. La posición nuestra sobre el derecho a la autodeterminación que tiene un país pequeño, que ha tenido que vivir la agresión criminal de EEUU, en que, en condiciones de pandemia, mantiene el bloqueo y nadie dice nada, no tiene impacto en ninguna parte, eso me parece de una mirada ciega o influenciada por el gran imperio…

-Boric planteó una respuesta en ese debate sobre las protestas en Cuba…

No estoy de acuerdo con él. Lo que digo es claro y categórico y no quiero discutir con el candidato de Apruebo Dignidad, pero es evidente que tenemos una diferencia. Eso no marca, ni explica la diferencia en el resultado de la elección, no hay un solo factor…

-Entonces, ¿los debates no influyeron en el resultado final?

Esto es multifactorial, no voy a decir que eso determinó…no he dicho que no influyó, digo que explique la victoria de uno o la derrota del otro, con ese único factor.

-Para una próxima vez, ¿considerarán ir directo a primera vuelta, sin pasar por primarias?

Puede ir directo o no, pero no será por este factor o porque nosotros, a propósito de esto, desacreditemos la primaria. La primaria ha sido un paso muy importante para visibilizar a un sector que tiene un programa antineoliberal y es el sector que está más próximo a ganar la próxima presidencial en Chile. No se olviden que no somos ajenos a Apruebo Dignidad. Pudo haber sido Daniel o Gabriel a la cabeza de esto y estamos tan activamente dentro como estamos ahora. Así que eso, sería una equivocación absoluta.

Confianza plena en Boric

-Hay algo que se le sigue planteando a Gabriel Boric, que es la firma del acuerdo del 15 de noviembre, lo que para el PC fue un punto de inflexión en la época, ¿ustedes confían en Boric?

Fui claro y categórico que estamos involucrados activamente en la campaña de Boric. Bajo ninguna condición el PC estaría llamando a la gente de un liderazgo que no confía. Me parece que sería como imprudente. No quiero pensar que la pregunta tiene intención de no sé qué…

-Despejar dudas…

¿Cuál es la duda? La duda tendría que haberla puesto el PC cuando se presentó como candidato y el partido tuvo una entusiasta valoración de que Gabriel haya logrado, a través de su partido, presentarse como candidato. Otra cosa es que tenemos una diferencia respecto del 15 de noviembre, de eso no cabe ninguna duda, pero por qué no habría diferencias. Tuvimos diferencias con, a lo menos, la segunda parte del gobierno de la Nueva Mayoría y por no haber sido claros y directos y mucho más determinados, comenzamos a convivir con un segundo gobierno que era la negación de la primera parte.

No tendríamos por qué no hacer saber nuestras miradas u observaciones, como parte de las diferencias que lejos de afectar una coalición, la deben fortalecer, ya que transparentan un elemento que para mi gusto es una cualidad, en tanto sea real y no oportunismo o demagogia.

Provoste candidata

-¿Qué piensa de la figura de Yasna Provoste? ¿Es más de lo mismo vinculada a la ex Concertación?

Es senadora de la DC, por el acuerdo en el Congreso, le correspondió rotativamente la presidencia del Senado, ha hecho un papel destacado desde el punto de vista del cargo y es una demócrata histórica, que ha estado desde muy joven en el partido, tuvo tareas en los gobiernos de la Concertación, incluso fue ministra. ¿Qué pienso de una candidatura de la Concertación? La definición de vincular la candidatura en la perspectiva de las transformaciones que le hacen falta a Chile está en el marco de Apruebo Dignidad.

-Pero, en un balotaje, ¿si Boric no pasa a segunda vuelta, podrían apoyar a Provoste, si es ella la carta que siga en carrera?

Hemos sido claros y categóricos, no soy yo quién va a decidir si es Provoste o Narváez la candidata de la Concertación, son ellos. Si nosotros no pasamos a segunda vuelta, vamos a apoyar la candidatura que se oponga a la candidatura de la derecha. Bajo ninguna condición vamos a favorecer por acción u omisión que la derecha de nuevo llegue a La Moneda, porque la tragedia ha sido muy dura y tremenda, como para que uno no tenga una opción clara y categórica. Ahora, por el tamaño de la primaria que se hizo, por la cantidad que fue a votar, por el entusiasmo y mística que se vio, incluso, Gabriel puede ganar en primera vuelta.

-Ya, pero está Provoste, Narváez, Maldonado, ¿qué candidata o candidato le genera más confianza?

No es un tema de confianza conmigo, no es una candidatura que yo vaya a definir. Ya jugué un papel y mi alternativa era Daniel y sabía perfectamente que, si no era así, iba a ser Gabriel. Por tanto, tengo plena conciencia y convicción que vamos a promover con todas nuestras capacidades. Lo otro, lo deciden otros, pero indistintamente a quien definan, no nos vamos a perder con la derecha.