El excandidato presidencial del Partido Comunista (PC), Daniel Jadue, se refirió ayer miércoles a los resultados de las primarias presidenciales, donde fue derrotado por su compañero en Apruebo Dignidad, Gabriel Boric del Frente Amplio.

En entrevista con el programa de Facebook Live, Sin Maquillaje, Jadue indicó que no se sumará a la primera línea del comando de Boric, pero que trabajará desde Recoleta, donde será el jefe de comando de la campaña.

“Yo en campaña voy a asumir mi rol como alcalde de Recoleta, seré el jefe de comando en esta comuna e intentaré en esta comuna, y la gente que me apoyó vote por Gabriel. Aunque uno no es dueño de los votos, espero que él gane”, indicó Jadue.

Igualmente, aseguró que no sería ministro en un eventual gobierno de Boric, pues considera que no “sería un mandato del pueblo”.



“Ninguna posibilidad de que yo ocupe un ministerio en el gobierno de Gabriel. Esos cargos los mandata el Presidente y para eso hay que tener confianza del presidente y ese es un cargo designado a dedo. Yo he dicho que me voy de aquí de Recoleta, sólo si el pueblo me mandata a un cargo mayor. Ser ministro no sería un mandato del pueblo”, comentó.

“He tenido diferencias bien importantes con Gabriel, pero aquí lo que hay es un programa sobre la mesa como buenos comunistas nos preocuparemos de incidir en el programa y que el programa se cumpla. Yo espero que si el programa empieza a no cumplirse, espero que en esta oportunidad nosotros tengamos toda la voluntad para decir ‘así no"”. añadió.

También cuestionó los resultados de las primarias de Chile Vamos, recalcando que él obtuvo mayor votación que Sebastián Sichel, ganador de las elecciones de la coalición de centroderecha, incluso aseguró que Boric sacó más votos que Lavín en Las Condes, algo que es mentira: el del FA logró 26.835 sufragios y el exalcalde 34.397.



“Me sorprende que en Las Condes Gabriel haya sacado más votos que Lavín”, aseveró.

Posteriormente reiteró lo mismo, agregando que Boric también superó a Lavín en Vitacura, lo que también es incorrecto: el UDI alcanzó 12.283 y el del Frente Amplio con 7.085.