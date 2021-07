La tarde de este miércoles, el Senado aprobó en particular el proyecto de matrimonio igualitario.

En concreto, la votación sobre las normas de regulación terminó en 28 votos a favor, 14 en contra y cero abstenciones.

Con eso, la Sala puso fin al primer trámite constitucional de la idea, que ingresó al Parlamento en 2017.

Tras la votación se dio inicio a la discusión de las indicaciones relativas a los derechos filiativos de los hijos de parejas del mismo sexo.

Allí los senadores también aprobaron el reconocimiento de la condición de progenitor y el derecho de adopción y filiación homoparental.

De esta manera, la propuesta quedó en condiciones de ser enviada a la Cámara de Diputados donde deberá sortear su segundo trámite constitucional.

Allí, esta jornada, ya comenzaron a aparecer los primeros apoyos para ingresar más elementos a modo de fortalecer y mejorar los derechos filiativos.

El texto busca modificar el artículo 102 del Código Civil para estipular que el matrimonio pasa a ser entre dos personas en lugar de entre un hombre y una mujer.

APROBADO✅| Sala del Senado despachó en particular el Proyecto de Ley de #MatrimonioIgualitario. Las votaciones en Sala se agruparon en las normas que regulan el matrimonio entre parejas del mismo sexo y las normas de filiación.

⬇https://t.co/fHZ4EDJxja pic.twitter.com/z6IqbC3JPp — Senado Chile (@Senado_Chile) July 21, 2021

Movilh contento

El matrimonio igualitario ha sido un anhelo que por años han perseguido agrupaciones de la diversidad sexual y sectores políticos progresistas.

El Movilh recibió la noticia con alegría e indicó que esta jornada “triunfó la justicia y la igualdad”.

“Se acerca el fin de la discriminación a las parejas del mismo sexo y a las familias homoparentales”, afirmaron.

TRIUNFA LA JUSTICIA Y LA IGUALDAD: el Senado, tras cuatro años de trámite, aprueba y despacha por fin el #MatrimonioIgualitario. Se acerca el fin de la discriminación a las parejas del mismo sexo y a las familias homoparentales. Un mejor camino para las nuevas generaciones ❤️ pic.twitter.com/dbX5z05OPo — Movilh Chile (@Movilh) July 21, 2021

Senadores celebran

El senador Pedro Araya (ex DC), presidente de la Comisión de Constitución, valoró la aprobación del grueso de la iniciativa.

“No es una discusión ideológica, tampoco es solo un debate jurídico, partisano o religioso. Es, ante todo, un imperativo ético, un avance civilizatorio, una consolidación en la igualdad de derechos”, aseveró.

La aprobación del #MatrimonioIgualitario no es una discusión ideológica, tampoco es sólo un debate jurídico, partisano o religioso. Es, ante todo, un imperativo ético, una opción profundamente humanista, un avance civilizatorio, una consolidación en la igualdad de derechos. pic.twitter.com/yWlvyUJjsa — Pedro Araya Guerrero (@ArayaPedro) July 21, 2021

La presidenta del Senado, Yasna Provoste (DC), ya había tildado la iniciativa como algo prioritario para el país e incluso anunció gestiones para apurar su tramitación.

En un punto de prensa, la legisladora saludó el esfuerzo de las organizaciones que se hicieron presentes en la Sala.

Sumado a ello, también hizo una especial mención a los grupos religiosos que apoyaron la medida.

“Hoy día están mostrando el rostro de lo que es verdaderamente ser un cristiano en esta sociedad, de acoger y luchar por una sociedad más justa”, sostuvo.

“Esta iniciativa no es un proyecto valórico, es un proyecto en materia de Derechos Humanos y como aquí se ha señalado los Derechos Humanos no se defienden dependiendo si es que me acomodan o no”, complementó.

En Renovación Nacional cuatro senadores visaron la propuesta: Marcela Sabat, Rodrigo Galilea, Rafael Prohens y Felipe Kast.

“Estamos frente a un paso histórico que entrega mayor dignidad, mayor igualdad de derechos y que ayudará a combatir no solo la discriminación con la que lidian las parejas del mismo sexo, sino que también la de niños que tienen dos padres o dos madres”, comentó Sabat.