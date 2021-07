Si hay algo en que todos los partidos del pacto Unidad Constituyente coinciden es que “se acabó el tiempo” y que deben presentar sí o sí a una candidata o candidato para la primera vuelta presidencial.

Pese a ese llamado de atención por parte del bloque de la centroizquierda, la Democracia Cristiana (DC) sigue sin presentar oficialmente a su carta a La Moneda.

De tenerlas, las primarias de la coalición deben definirse esta semana, ya que la DC tiene como plazo máximo hasta el 23 de agosto para inscribir a su carta presidencial.

“Tantos meses para tomar una decisión, la verdad es que no creo que haya que pensarlo tanto (…) Tanto mirar, tanto medir, a mí no me parece que sea buen augurio”, indicó el abanderado del Partido Radical, Carlos Maldonado.

En tanto, la abanderada de los partidos Socialista, por la Democracia, Liberal y Nuevo Trato, Paula Narváez, insistió en que lo más responsable por parte de la coalición es implementar un método participativo para elegir una candidatura única.

Si bien la presidenta del Senado, Yasna Provoste (DC), anunció que este viernes se referirá respecto a una eventual candidatura presidencial, la legisladora afirmó que lo hará “en regiones”.

“Soy de regiones y cuando termino mi jornada laboral estoy en regiones”, comentó.

Boric por Apruebo Dignidad

Por otro lado, la situación es distinta en Apruebo Dignidad, pacto que fue a primarias y donde resultó vencedor el diputado Gabriel Boric (CS).

En total, 1.734.676 electores votaron el domingo por ese bloque, obteniendo 400 mil votos más que los conseguidos por los cuatro candidatos de Chile Vamos.

Por esto, en esa alianza analizan cómo se puede mantener a ese electorado y lograr llegar a más adherentes.

Boric señaló que no se están acercando al centro y que la política no es lineal.

“Hoy la política es mucho más compleja, hay un montón de sueños, de diversidades que no han sido expresados, acogidos por la política institucional. Nosotros buscamos convocar lo que se reflejó en el mundo del Apruebo”, afirmó.

La diputada del Partido Comunista, Carmen Hertz, señaló que la estrategia primordial para seguir sumando electores será el desplazamiento territorial.

Lista del Pueblo se entusiasma

Por otro lado, la Lista del Pueblo estaría evaluando posibles opciones presidenciales pero, de momento, aún no hay nada definitivo.

Si bien había sonado el nombre del alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, como posible candidato presidencial de dicho movimiento social, esto fue descartado por el mismo jefe comunal.

Desde el interior de la Lista del Pueblo llamaron a Sharp a ubicarse y que busque apoyo en sus propias redes.

Sharp encabezó una carta abierta, indicando que tiene la voluntad de encontrarse con movimientos que representen las “luchas populares independientes”, como la Lista del Pueblo.