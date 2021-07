La alcaldesa de Curanilahue, Alejandra Burgos, es una de las firmantes de la carta de constituyentes de la Lista del Pueblo, donde también suscribió el jefe comunal de Valparaíso, Jorge Sharp, quien suena como posible candidato presidencial.

Según dijo la jefa comunal de Curanilahue, en la misiva más que una proclamación del alcalde porteño, se da cuenta de la necesidad de buscar de alternativas para este sector.

La carta de los convencionales de la Lista del Pueblo se dio en medio de discusiones que se están dando en los movimientos afines a la misma, donde el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, suena como posible presidenciable de este sector.

Una de las firmantes es la alcaldesa de Curanilahue, Alejandra Burgos, quien dijo que conoce a Jorge Sharp hace ya un tiempo y tiene una admiración por el trabajo que ha realizado en Valparaíso. Aseguró que en la carta más que una proclamación es un llamado a buscar alternativas presidenciales para un sector que está representado en la Convención Constitucional.

Además, hizo un llamado a terminar con los “caudillismos” y agregó que el alcalde de Valparaíso podría ser una excelente carta para La Moneda.

Camilo Riffo, excandidato a la alcaldía de Concepción, representante del movimiento del Municipio Ciudadano y quien además trabajó con Jorge Sharp en Valparaíso, si bien no firmó la carta, reconoce el liderazgo del alcalde porteño. No obstante, asegura que la carta no personaliza en Sharp la opción presidencial, sino que llama a hacer una búsqueda.

Recordemos que en reiteradas oportunidades ha sonado el nombre de Jorge Sharp como un eventual presidenciable, justo ahora en que muchos otros también deberían definir sus aspiraciones a La Moneda tras las elecciones primarias y la primera vuelta de noviembre.

Cabe mencionar que tras ser consultado antes de las elecciones primarias, el alcalde de Valparaíso declaró para Radio Bío Bío que descarta perseguir una candidatura presidencial, y manifestó estar enfocado en su jefatura comunal por Valparaíso.