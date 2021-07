La salida de Francisco Encina, secretario ejecutivo de la Convención, solicitaron los constituyentes tras la fallida primera sesión en el exCongreso Nacional.

Según denuncian los recién asumidos para redactar la nueva Constitución, el Gobierno no entregó las condiciones técnicas ni medidas sanitarias para el correcto funcionamiento de la instancia.

En concreto no contaban con conexiones para transmitir y mantener la comunicación entre las cuatro salas habilitadas para evitar aglomeraciones.

Por esas deficiencias, la sesión debió ser suspendida y esperan que mañana se pueda retomar.

La convencional Ingrid Villena relató que se encontraron con la sorpresa que no todos podían estar en el plenario porque no contaban con el suficiente espacio para mantener la distancia física.

Tampoco contaban con un sistema de votación designado para designar los grupos de la comisión, donde algunos proponían que fuera de manera aleatoria, otros que se tomara en cuenta la paridad y los pueblos originarios.

“Las otras salas no tenían los implementos tecnológicos necesarios para poder transmitir al mismo tiempo (entre las salas)”, agregó Villena.

Daniel Stingo afirmó en Twitter que “el gobierno nuevamente demuestra su incapacidad. Es increíble la negligencia de Segpres para habilitar salas y sistemas de sonido para mantener a la ciudadanía informada. Incumpliendo su mandato de entregar las condiciones óptimas para que la CC (Convención Constitucional) funcione”.

Jorge Baradit criticó al Gobierno porque contó con seis meses para adecuar las dependencias para la convención. Asimismo, responsabilizó al Gobierno por “tener a un funcionario ganando 7 millones de pesos que no fue capaz de dejar listo los micrófonos, computados y salas habilitadas para que la convención pudiera sesionar”.

Aquí hay una realidad:

Hoy el gobierno debía tener habilitadas 4 salas por aforo COVID.

Cuando llegamos no funcionaron los micrófonos, las cámaras y los computadores. No nos pudimos conectar entre salas y no pudimos sesionar. PUNTO.@sebastianpinera ineficiente

— Jorge Baradit Morales (@baradit) July 5, 2021