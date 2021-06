Por 5º año consecutivo, el Instituto Reuters para el Periodismo (Reuters Institute for the Study of Journalism) y la Universidad de Oxford, reconocieron a Bío Bío como el medio que genera mayor confianza entre los chilenos, tras difundir la versión 2021 de su informe Digital News Report.

A través de un estudio realizado junto a investigadores de la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC), las prestigiosas instituciones británicas destacaron como la pandemia de covid-19 ha sido un periodo en el cual los medios de comunicación han tenido la oportunidad de recuperar la confianza de la gente, tras los cuestionamientos que generó el estallido social de 2019.

“Un eslógan popular entonces era ‘Apaga la TV’, como reflejo del sentimiento de que el periodismo no estaba cumpliendo su rol de priorizar la información objetiva por sobre los intereses comerciales o para cuestionar a aquellos en el poder. Estos sentimientos hacia la televisión, sin embargo, no se extendieron a la radio“, da cuenta el informe.

Es así como Radio Bío Bío y BioBioChile son mencionadas por un 59% de los chilenos como el medio en el que más confía. Le siguen Cooperativa y CNN Chile, con un 57% de confianza.

Asimismo, Bío Bío es el medio que menos desconfianza genera en la audiencia, con sólo un 18%. Le siguen también Cooperativa y CNN Chile, con un 19% de desconfianza.

Los resultados otorgan un aumento a la credibilidad de Bío Bío, que también lideró los reportes de los años 2020, 2019, 2018 y 2017, este último cuando comenzó a incluirse a Chile entre los países estudiados.

“Bío Bío emerge como el nombre más confiable por quienes han oído de esta marca. Esta estación de radio se fundó originalmente como un medio local de Concepción antes de convertirse en un competidor nacional en 1991 y expandirse a internet. Su confianza proviene de la trayectoria periodística plasmada en su eslógan ‘independientes de verdad’”, describía el Digital News Report ya en su versión 2018.

BioBioChile: uno de los 3 medios más leídos de Chile

Pero además de la confianza de la audiencia, el Digital News Report 2021 determinó que BioBioChile es uno de los tres medios online más leídos del país.

Consultados respecto de a qué medios acuden más en forma semanal, los encuestados mencionaron a Emol con un 28%, seguido por BioBioChile y 24Horas.cl con un 24%. Cuando se les consultaba qué medios consultaban al menos tres veces a la semana, el liderazgo cambia a BioBioChile y 24Horas.cl con un 16%, seguidos de Meganoticias con un 15%.

Chile, el país estudiado en América Latina con menor disposición a pagar por noticias

En otros hallazgos del estudio, el Digital News Report encontró que 12% de los chilenos está dispuesto a pagar por recibir noticias online, la proporción más alta desde que se inició la medición en nuestro país.

Pese al crecimiento, este porcentaje continúa siendo inferior a otros países de la región incluídos en el estudio, donde México lidera con 18% de sus ciudadanos dispuestos a pagar por noticias en línea; seguido de Brasil con 17%; Perú con 16%; y cierra con Argentina y Colombia, ambos con 15%.