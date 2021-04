La diputada de la Democracia Cristiana, Joanna Pérez, ofició a la Contraloría General de la República para que audite al Servicio de Impuestos Internos (SII) y para que se pronuncie sobre la “compleja situación que hoy presenta este servicio, con una serie de problemas en sus plataformas digitales, formularios y manejo de información, lo que ha impedido un normal proceso, más aún con todos los inconvenientes que representa la pandemia”.

“El Servicio de Impuestos Internos debe dar respuestas, he oficiado al propio director nacional del servicio, Fernando Barraza y he pedido a Contraloría esta auditoría. Los contadores están pidiendo la postergación en el plazo y el Gobierno se ha negado, sólo se ha abierto a ampliar algunos plazos. Aquí no se busca perjudicar a quienes se les tenga que devolver dineros -eso queda asegurado- pero el SII no ha sido claro y hay demasiados problemas en este importante proceso de recaudación fiscal, por lo que el plazo debe ampliarse con suficiente holgura para poder subsanar los problemas”, enfatizó.

Paralelamente, en la Cámara avanza el proyecto que propone la postergación de la Operación Renta. Al respecto, la diputada, autora de la moción -impulsada por la senadora y presidenta de la comisión de Hacienda, Ximena Rincón- insistió hoy en “la urgente respuesta que el Gobierno debe entregar al respecto, respondiendo a las claras demandas explicitadas por los contadores del país, con quienes me he reunido, sumando a las pequeñas empresas, perjudicadas por los inconvenientes que se han generado desde el Servicio de Impuestos Internos”.

El proyecto ingresado por la diputada Pérez, junto a los diputados Iván Flores, Jorge Sabag y Pablo Lorenzini, fue aprobado en la Comisión de Hacienda; la norma plantea en sus fundamentos que, debido a las dificultades prácticas que han existido para realizar la declaración de impuestos, los plazos se amplíen en un mes, siempre que se encuentre vigente el Estado de Excepción Constitucional.

Al respecto, la diputada explicó que “sólo desde hace unos días los contadores pasaron a ser considerados como actividad esencial, pero durante mucho tiempo no han logrado desplazarse para llegar hasta las pequeñas empresas, fundamentalmente, y poder realizar el trámite como corresponde”.

Cabe señalar que la diputada DC presentó un artículo transitorio que plantea que, de haber hecho la declaración en los plazos ya establecidos, los dineros solicitados llegarán en las fechas informadas previamente por el SII.