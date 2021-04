En medio de una de las semanas más complejas de La Moneda, en el Congreso RN comenzó a mover fichas claves. En la Comisión de Salud de la Cámara fue designado el diputado José Miguel Castro. Miguel Mellado quedó en Medio Ambiente y Jorge Durán pasó a Ciencia.

Este último fue quien resultó más damnificado: fue removido por su bancada desde la Comisión de Salud y desplazado a una instancia parlamentaria considerada de menor relevancia y con menos exhibición pública. La versión oficial indica que el Comité de Renovación Nacional optó por realizar el cambio en base a la baja asistencia del parlamentario: de enero a la fecha, de acuerdo a fuentes de Radio Bío Bío, contaría con solo un 31,8% de presencia.

Consultado sobre el tema, así lo confirmó su reemplazante, José Miguel Castro. “La bancada está haciendo cambios debido a la asistencia o inasistencia que se tenga en las comisiones. Y el diputado Durán tengo entendido que no tiene una buena asistencia en esa comisión. Me ha tocado muchas veces reemplazar en esa comisión, he estado yendo permanentemente, sobre todo ahora entendiendo que estamos viviendo una pandemia. Y por eso mismo se me ha pedido ir a reforzar esa comisión”, señaló en conversación con BioBioChile.

Sin embargo, también habrían primado otros factores. En la catarsis interna, Chile Vamos ha reconocido en parte que la división de las huestes oficialistas da paso también a la alta desaprobación del Presidente Piñera. De hecho, fuentes al interior de la Bancada RN señalan que buscan fortalecer la presencia parlamentaria en las distintas instancias legislativas y, de ese modo -además- alinear de mejor forma al partido. En buenas cuentas, sacar “manzanas podridas” de la primera línea.

En tanto, otras voces del comité también apuntan a otra razón que terminó inclinando la balanza y que acabó con Castro en ese espacio. “El diputado cuenta con una actitud y un comportamiento agresivo. No guarda mínimos éticos con sus compañeros de bancada, respecto al trato que les da públicamente”, aseguró un parlamentario RN.

En concreto, la pugna se remonta a una discusión que mantuvo con un parlamentario de sus filas, en donde –aseguran fuentes de La Radio- habría sido “insolente” e incluso habría ofendiendo a un familiar de su colega.

A ello se suma, por cierto, que Durán se habría mostrado “desleal al Gobierno”, según indicó otro diputado de la bancada. En particular tras sus últimas declaraciones públicas respecto al tercer retiro de los fondos previsionales, y a la decisión del Ejecutivo de llevar la iniciativa al Tribunal Constitucional, cuyo escenario desembocó en la que podría considerarse la mayor derrota del Ejecutivo hasta ahora.

Desde el entorno del diputado Jorge Durán aseguraron que anoche fue notificado del cambio de comisión, cuando ingresó formalmente el oficio -enviado al presidente de la Cámara, Diego Paulsen- firmado por el jefe de la bancada RN, Leopoldo Pérez. Según remarcó su circulo, la determinación coronó una escalada de conflictos con su grupo parlamentario que se vienen estirando desde el segundo retiro de las AFP, cuando le habrían impedido votar en la Comisión de Constitución.

“De ahí viene una relación tirante, y no se pudo hacer efectiva su renuncia a la bancada, porque para eso debe renunciar al partido. Él no quiere hacer eso”, asegura un cercano al diputado.

Desde su bando acusaron que hay “dos almas de Renovación Nacional, y que la más dura -con Leopoldo Pérez al mando- es la que lo excluyó de la comisión por pensar distinto”. Según la misma fuente, la exclusión de la Comisión de Salud sería parte de una “maniobra para acallar e inhibir lo que él piensa, a propósito de sus comentarios en medios de comunicación hacia el Gobierno”.

Con todo, las discrepancias con el colega -a quien supuestamente habría ofendido- fueron subsanadas. Previamente ya había aclarado el asunto y pidió disculpas por las malas interpretaciones.

Al margen, Castro, su reemplazante, insiste en que tampoco es un nombre 100% alineado. “Yo he votado muchas veces en contra de distintas leyes que ha planteado el Gobierno. He votado a favor de otras que ha planteado la oposición en contra del lineamiento que puede tener el Gobierno”, subrayó.

De paso, además, intenta desdramatizar los cambios. “Yo lo asocio más bien a una reestructuración que venía desde antes, venían preguntando las asistencias y quién ha participado más o menos en tales o cuales comisiones. Yo tengo proyectos que han sido aprobados con mociones mías, personales, en la Comisión de Salud, veo como más lógico que lo haya reemplazado dado que él al parecer no está pudiendo asistir (…) el diputado Durán hasta este momento había estado muy ausente”.