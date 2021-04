La presidenta del Senado, Yasna Provoste, emplazó la tarde de este jueves al presidente Sebastián Piñera, a no ser un “obstáculo” para el tercer retiro del 10%.

Tras aprobarse el proyecto por mayoría en el Senado, su presidenta solicitó al Ejecutivo abstenerse del requerimiento enviado al Tribunal Constitucional y retirarlo “para que quienes puedan accedan cuanto antes a este tercer retiro”.

“Son millones los compatriotas que hasta ahora están sufriendo, niños, niñas y adolescentes, que no están pudiendo estudiar. Familias con personas de la tercera edad que no se están alimentando adecuadamente…no es aceptable que frente a este drama humanitario el Gobierno se transforme en un obstáculo para acceder a fondos que para muchas personas son la única opción inmediata de subsistencia”, señaló.

Agregó que “lo venimos diciendo desde hace meses, Chile necesita una renta básica universal, primero de carácter transitorio y luego como parte de una política de protección social”.

“Sabemos que el plazo de reconstrucción de nuestro país va a ser un proceso largo, necesita recursos permanentes, por eso hemos planteado, recogiendo la iniciativa del propio Presidente, de aumentar la recaudación para financiar este esfuerzo con una reforma tributaria que recaude más de manera permanente, y en que los que más tienen aporten más a este proceso de apoyo, de ayuda, pero también de reconstrucción de nuestro país”, indicó.

“No sea un obstáculo”

Finalmente Provoste enfatizó, hablándole directamente al presidente Piñera y citando al exmandatario Frei Montalva, que “no se humilla quien pide en nombre de la patria, por eso le pido humildemente que retire su presentación al Tribunal Constitucional, que no extienda este debate jurídico sobre las competencias entre el Congreso y el Ejecutivo y que nos permita, a partir de mañana, hacer un reinicio de un camino de reencuentro político que vaya en beneficio de los chilenos y chilenas que están sufriendo”.

“No nos humillamos, al pedir y reiterar, Presidente no sea un obstáculo en momentos tan complejos para la vida de millones de compatriotas en nuestro país”, sentenció.