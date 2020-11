La jornada de este domingo 29 de noviembre se realizaron las primarias para elecciones municipales y de gobernadores regionales, donde se ha acusado una lentitud en el proceso y que incluso muchas personas no pudieron votar porque las mesas no alcanzaron a constituirse.

Una de las personas que no pudo votar, fue el caso del precandidato presidencial del PPD, Heraldo Muñoz, quien reclamó que su mesa ni siquiera fue fusionada con otras que estaban funcionando.

“No pude ejercer mi derecho a voto en primarias. Mesa cerrada y no fusionada con otras funcionando. Pedí a encargado Servel estampar queja, pero no había libro de reclamos. Un escándalo, pues muchas personas no han podido votar en RM y regiones. El Servel debe una explicación”, reclamó.

En la misma línea, la diputada del Frente Amplio, Claudia Mix, anunció que presentará un oficio al Servel debido a esta situación, que ha sido más habitual que en otros procesos eleccionarios.

“Oficiamos al Servel por la grave y reiterada denuncia de mesas cerradas en Primarias 2020 (no constituidas) situación q atenta contra el derecho constitucional de las y los electores que concurrimos a participar de las elecciones, y se nos impidió, sin ofrecer alternativa”, tuiteó.

A las 13:00 de este domingo, el boletín del Servel informó que: “Sobre un universo de 21.281 Mesas Receptoras de Sufragios determinadas para estas votaciones, se encuentran instaladas un total de 20.012, equivalente al 94,03 por ciento”.

En entrevista con CNN Chile, el presidente del Consejo Directivo del Servel, Patricio Santamaría, indicó que habrán acciones legales contra los vocales de mesa que no se presentaron durante esta jornada.

“Vamos a pedirle a las juntas electores que los vocales que no se presentaron sean denunciados a la justicia (…) No estuvieron presentes los vocales, que son nombrados por los delegados electorales, no hubo capacidad de las personas que no pudieron votar, si se quedan en la puerta del vocal, ocurre lo que ocurrió ahora”, sostuvo.

Además, desde le Servel explicaron que no pueden fusionar mesas una vez iniciado el proceso de votación, debido a que no tienen la facultad legal para ello.