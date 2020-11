El alcalde de Recoleta y precandidato presidencial, Daniel Jadue, aseguró que está dispuesto a participar en una primaria de la oposición, bajo la condición de que los derrotados se comprometan a apoyar al triunfador.

Jadue participó el lunes como invitado en el programa “A esta hora se improvisa” de Canal 13, donde conversó de varios temas contingentes, desde el proceso constituyente, las próximas elecciones y su posible candidatura presidencial.

Ante la pregunta de cuáles son las prioridades que debería consagrar la nueva Constitución, Jadue mencionó varios puntos que a su criterio son relevantes: “Espero que la nueva Constitución defina al Estado chileno como plurinacional e intercultural, creo que eso es esencial”.

“Además, es tremendamente relevante avanzar hacia una mayor responsabilidad del Estado en asegurar un catálogo de derecho básicos que permitan a todos vivir con dignidad. No necesitamos un Estado que regale cosas, pero sí que permita que la gente con su propio esfuerzo pueda satisfacer sus necesidades básicas sin tener que recurrir a endeudarse toda la vida”, agregó.

En cuanto a la propiedad privada, el alcalde de Recoleta dijo: “No puede ser un derecho absoluto que esté por sobre el bien común y eso creo que debe quedar establecido”.

Daniel Jadue sobre propiedad privada: “No puede ser un derecho absoluto que esté por sobre el bien común”. EN VIVO por 📺 #T13Móvil » https://t.co/k3sid3wWKk pic.twitter.com/9WECXxOynK — T13 (@T13) November 24, 2020

Sobre la autonomía del Banco Central recalcó que debe mantenerse, pero “no puede tener sólo el objetivo de contener la inflación a través de política monetaria y debe ir más hacia una banca central del desarrollo”.

De su posible participación en las primarias en el PC para definir candidatos a Presidente de la República, Daniel Jadue afirmó: “Estaría dispuesto a ir a una primaria con todos los que se comprometan a apoyar al que gane”.

El edil también se refirió al sistema de pensiones: “Creo en los sistemas mixtos, pero como tercer pilar. No tengo problema con la capitalización individual como pilar complementario. Pero el problema es otro: el 75% de las personas que tienen capitalización individual tiene pensiones miserables que no les alcanza para llegar ni a la mitad del mes (…) Con retiro o sin retiro las pensiones iban a seguir siendo miserables, pero creo que además hay una necesidad expresa de pasar a un sistema mixto en donde el pilar central sea un pilar solidario”.

“Lo que dice la ciudadanía y el ambiente político, no es que todos estén contentos con el modelo”, indicó el alcalde, poniendo como ejemplo el caso de “una guagua que requiere un medicamento de 1.600 millones de pesos, cuya familia está tratando de hacer una ‘vaca’ (…) en este país no hay nadie que pueda resolverlo”. Consultado sobre el modelo de Venezuela resuelve ese problema, Jadue afirmó que “no sé, ni me interesa”, añadiendo que su foco está puesto en Chile.