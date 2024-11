Una particular situación se registró este jueves en el Parlamento de Nueva Zelanda, donde se tuvo que suspender temporalmente una sesión donde se debatía un polémico proyecto de ley que menoscabaría los derechos del pueblo Maorí, luego que una de las diputadas de la comunidad indígena realizara la tradicional “Haka” y rompiera una copia del documento sobre la iniciativa en señal de protesta.

Pese a que el proyecto ha logrado el primer visto bueno de la Cámara en una lectura inicial, el incidente ha levantado la polémica y provocado la expulsión de dos de los diputados del Partido Te Pati, entre ellos Hana-Rawhiti Maipi-Clarke, que inició la “Haka”.

Si bien se necesitan dos más para que se convierta en ley, fue derivado al Comité de Justicia del Legislativo para que lo sopese en los próximos seis meses, según informó en un comunicado el ministro de Justicia y promotor de la propuesta, David Seymour.

Seymour forma parte del Partido ultraliberal ACT, que conforma la coalición gubernamental liderada por Christopher Luxon, y que defiende que la propuesta para reinterpretar el Tratado de Waitangi contrarrestará los beneficios que se han dado a los maoríes en detrimento del resto de la población. El mencionado acuerdo fue firmado en 1840, poco antes de que Nueva Zelanda pasara a formar parte del imperio británico.

En ese contexto, la votación de hoy fue interrumpida súbitamente por un ‘haka’ que realizaron los legisladores del Partido Maorí, algunos de ellos frente a Seymour.

Se trata de una danza maorí que incluye gritos, agitación de manos, con golpes en el pecho y en el suelo, que ha sido popularizada mundialmente por la selección de rugby neozelandesa ‘All Blacks’.

En señal de protesta, también se unieron al ‘haka’ otros legisladores opositores y más de una decena de personas que estaban en la galería del Parlamento de Wellington, según imágenes publicada por el partido Te Pati Maori.

Here's a better angle that shows the @Maori_Party performing the haka right up in David Seymour's face.

He looks shit scared. https://t.co/VM0Qx76P34 pic.twitter.com/JdBe6B5GlR

— Nick (@StrayDogNZ) November 14, 2024