Según detalló el ministro de Defensa autraliano, Richard Marles, pese a que en un comienzo había leves esperanzas de hallar a la tripulación con vida, esto se descartó.

“Fue un impacto catastrófico, y eso explica el por qué estamos ahora pasando de una actividad de búsqueda y rescate a una de recuperación”, mencionó.

“En este día, en este momento, todos nuestros pensamientos y todas nuestras oraciones son para el Capitán Lyon, el Teniente Nugent, el Suboficial Laycock y el Cabo Naggs”, indicó Marles.

Los cuatro tripulantes realizaban maniobras de entrenamiento a bordo del helicóptero MRH-90 Taipan del ejército australiano cuando se precipitó en el mar a unos 890 kilómetros de Brisbane.

The families of these four men have every right to feel an intense sense of pride.

And in the midst of the inadequacy of these words, I want them to know that they stand in the warm embrace of the entire nation. pic.twitter.com/7deoEiCDVz

