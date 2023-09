La Habana, Cuba, será escenario por primera vez de la Cumbre del Grupo de los 77 y China, o G77+China. Un encuentro de jefes de Estado y Gobierno que también sumará a representantes de alto nivel de 134 países del llamado Sur Global.

En el centro de las conversaciones, que se llevarán a cabo los días 15 y 16 de septiembre en el marco de la cumbre, se espera llegar a acuerdos y estrategias conjuntas de cooperación para el desarrollo.

El mandatario cubano, Miguel Díaz-Canel, convocó a los miembros de la organización el pasado junio apelando a la necesidad de unidad, con especial énfasis en la ciencia y la tecnología. Por lo que, precisamente, el paragüas del encuentro es: “Retos actuales del desarrollo: papel de la ciencia, la tecnología y la innovación”.

El jefe de Estado de la mayor de las Antillas hizo el llamado en calidad de presidente pro témpore del grupo intergubernamental desde el pasado enero, un papel que Cuba ostenta por primera vez en la historia y que le otorga la responsabilidad de representar y coordinar a sus integrantes durante un año.

Se trata de una oportunidad para “potenciar la voz del grupo en la actual situación internacional”, aseguró el ministro de Relaciones Exteriores cubano Bruno Rodríguez.

En palabras del canciller, la reunión será “austera y simple” en su desarrollo, por lo que se da en medio de las “difíciles condiciones de la economía cubana”.

Sin embargo, Rodríguez y las autoridades de la isla son optimistas y aseguran que habrá una declaración final que buscará plantear la necesidad de una “reforma de la arquitectura financiera internacional, la eliminación urgente de medidas coercitivas unilaterales y el establecimiento de un nuevo orden económico internacional”.

Con Díaz-Canel al frente del G77+China, los expertos coinciden con que esta cumbre es una victoria diplomática del Gobierno de la isla.

“Esta es una gran ocasión para Cuba porque le da impulso a sus posibilidades de protagonismo internacional capitalizando lo que ha sido la política Exterior de Cuba bajo el Gobierno de los Castro y ahora bajo el Gobierno de Díaz-Canel”, asegura Andrés Serbin, doctor en Ciencias Políticas y analista internacional.

Lo anterior, “ya que han tenido vinculación con muchos países en el mundo y una política exterior muy activa y con esto se reafirma este protagonismo cubano en el sistema internacional, a pesar de ser un pequeño país y con una crisis económica tremenda”.

Por su parte, el profesor visitante de Relaciones Internacionales en la Universidad Autónoma de Madrid Arturo López Levy, en diálogo con la Agencia de noticias EFE, aseguró que ha sido “notable” la “capacidad de la diplomacia cubana” en un momento que calificó de “estratégico” dadas las fracturas entre Occidente y potencias como China y Rusia.

A pesar de la convocatoria temprana del presidente cubano a los representantes de los 134 estados soberanos que componen el G77+China, la mayoría de los asistentes tardaron en confirmar su presencia en la isla. No obstante, la lista se ha ido engrosando con el paso de los días, ad portas del inicio del encuentro.

Diversos presidentes latinoamericanos fueron los primeros en aceptar la invitación, entre ellos, los mandatarios de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y de Argentina, Alberto Fernández. Posteriormente se sumaron otros como Gustavo Petro (Colombia), Luis Arce (Bolivia) y Xiomara Castro (Honduras).

Además, la presencia de representante de naciones africanas y del sur de Asia será significativa. Los presidentes Filipe Nyusi, de Mozambique; Ranil Wickremesinghe, de Sri Lanka; Thongloun Sisoulith, de Laos o Cyril Ramaphosa, de Sudáfrica, se personarán también en Las Habana. Además resalta la participación de Mahmud Abbas, líder de la Autoridad Nacional Palestina; y Abdelatif Rashid, presidente de Irak.

During press conference, United Nations Secretary-General @antonioguterres conveyed message ahead of the G-77 Summit, to be held next 15-16 September, in Havana, #Cuba🇨🇺. #CubaG77 pic.twitter.com/SzN3c7juXh

— Cuba Presidency | G-77 and China (@cubag77) September 8, 2023