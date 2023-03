El papa Francisco saldrá del hospital previsiblemente mañana sábado, después de superar este viernes una serie de controles por la bronquitis por la que tuvo que ser ingresado el miércoles, anunció el portavoz vaticano, Matteo Bruni. La intención de Jorge Mario Bergoglio es estar presente en los actos de Semana Santa, aunque no los oficie.

“El regreso de Su Santidad a casa Santa Marta (su residencia) está previsto para la jornada de mañana, a la luz de los resultados de los últimos controles realizados esta mañana”, indicó Bruni, quien detalló que Francisco pasó “bien” la tarde del jueves en el apartamento de los pontífices en el hospital Gemelli, con “una evolución clínica normal”, y cenó pizza junto a quienes cuidan de él.

El comunicado agrega que Francisco pasó la noche “serenamente” y en la mañana desayunó, leyó algunos periódicos y volvió al trabajo en su habitación. El papa recibe tratamiento antibiótico por una bronquitis infecciosa y está hospitalizado en el apartamento privado reservado a los pontífices en la décima planta del hospital universitario romano.

Sin misa, con bendición

El Vaticano detalló el jueves que Bergoglio, de 86 años, fue diagnosticado con una bronquitis de base infecciosa -hasta entonces era una “infección respiratoria”- y que está recibiendo antibióticos por vía intravenosa. La terapia ha producido “los efectos esperados con una notable mejoría de su estado de salud”, indicó el portavoz.

Por el momento no se han especificado los planes para la Semana Santa del pontífice, pero los medios aseguran que Francisco no oficiará misas, como la del Domingo de Ramos o la del Domingo de Resurrección, aunque sí las presenciará y presidirá, siendo sustituido por cardenales en el altar. Algo que no ocurría desde 2005, cuando Juan Pablo II, pocos meses antes de morir, no pudo oficiar los actos litúrgicos pascuales.

No obstante, según avanzan los medios, el pontífice argentino sí impartirá la bendición “Urbi et Orbi” y leerá su tradicional mensaje desde la logia central de la basílica de San Pedro por el Domingo de Resurrección.