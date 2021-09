Justin Trudeau, primer ministro en funciones y jefe de los liberales en Canadá , obtuvo su tercer mandato pero no la mayoría parlamentaria que buscaba al convocar a elecciones anticipadas.

Los liberales de Justin Trudeau obtuvieron un triunfo a medias en Canadá, pues no consiguieron recuperar la mayoría parlamentaria. En su discurso de victoria, el primer ministro canadiense, de 49 años, aseguró a sus seguidores en Montreal que los votantes habían otorgado a los liberales “un claro mandato”, aunque no reconoció que no le otorgaron la mayoría absoluta que solicitó durante una campaña electoral que le resultó más difícil de lo esperado.

Trudeau se dirigió al público rodeado por su familia, insistiendo en que los canadienses han elegido “un plan progresista” y que está listo para formar Gobierno y trabajar para que su país viva un “futuro mejor” tras la pandemia.

Las cifras de Elecciones Canadá, con el 91% de los votos escrutados, colocaban a su Partido Liberal con 158 diputados y un 31,8% de los votos emitidos. En segundo lugar se situaba el Partido Conservador (PC), con el 34,1% de los votos y 121 diputados, seguido por el soberanista Bloque Quebequés (BQ) con el 8,1% de las papeletas y 31 escaños, y el socialdemócrata Nuevo Partido Democrático (NPD), con el 17,6% de los votos y 26 escaños. Además, el Partido Verde (PV), con un 2,4% de los votos, contará con dos diputados.

Los resultados son una repetición de los obtenidos en las elecciones de 2019, cuando los liberales ganaron con 157 diputados y los conservadores se convirtieron en el principal partido de la oposición con 121 escaños. Lejos de la mayoría absoluta de 170 diputados, el líder liberal tendrá que negociar con otros partidos, principalmente el NPD y el BQ, para sacar adelante sus iniciativas legislativas.

Trudeau resumió su agenda en la salida de la crisis causada por la pandemia, la lucha contra la crisis climática, la mejora de las condiciones para la clase media y la reconciliación con los grupos indígenas del país.

Conservadores reconocen derrota a medias

Antes de la intervención de Trudeau, el líder del Partido Conservador, Erin O’Toole, reconoció su derrota pero subrayó que los canadienses han negado la mayoría absoluta al primer ministro en funciones. O’Toole, que era la primera vez que lideraba a los conservadores en unas elecciones generales y que ha escorado a su partido hacia el centro del escenario político, declaró que “los canadienses le han devuelto (a Trudeau) con otra minoría”.

El líder conservador también advirtió que Trudeau volverá a convocar elecciones anticipadas en los próximos meses para intentar conseguir la mayoría absoluta en la Cámara Baja del Parlamento canadiense.

El jefe del Gobierno convocó a mediados de agosto estas elecciones anticipadas para intentar recuperar la mayoría que había perdido dos años antes. Pero, tras un inicio bastante favorable y unas encuestas alentadoras, Trudeau se encontró con una campaña especialmente complicada. El desgaste del poder se notó y la “Trudeaumanía” de su primera elección en 2015 pareció lejana.

Adiós a la “Trudeaumanía”

Durante la campaña, Trudeau afirmó que el regreso de los conservadores sería sinónimo de un paso atrás, especialmente en el tema climático. Pero tuvo que enfrentarse, en el terreno, a multitudes de manifestantes furiosos por las medidas sanitarias frente a la pandemia. Y uno de ellos incluso le arrojó piedras.

“Al final, podemos decir realmente que fue una campaña para nada”, dijo Felix Mathieu, de la Universidad de Winnipeg, al señalar que en muchas provincias los representantes salientes “fueron sistemáticamente reelegidos”. “No estoy contento con esta votación, Justin había dicho que no convocaría elecciones durante el covid y finalmente, tan pronto como creyó que era el momento adecuado para tener la mayoría, las convocó”, expresó iracundo un elector, Douglas O’Hara, en la entrada de su colegio electoral en Montreal.

Aunque otros votantes destacaron la forma como Trudeau manejó la crisis de salud y se felicitaron porque el país tiene una de las tasas de vacunación más altas del mundo. “Para mí, el manejo de la pandemia es el tema más importante de esta elección. Y creo que el primer ministro lo hizo bien”, declaró Kai Anderson, una votante de Ottawa de 25 años.

Durante la campaña, los contendientes se enfrentaron en temas como el cambio climático, la reconciliación indígena, la vivienda asequible, las inoculaciones obligatorias contra el covid-19 y los pasaportes de vacunados.

O’Toole, de 48 años, fue criticado por haber apoyado la relajación muy temprana de las restricciones de salud pública en Alberta y en otras dos provincias dirigidas por los conservadores, en las que ahora hay brotes de covid que fuerzan a los abrumados hospitales a transportar a los pacientes a otros centros de salud en Canadá.

Los cerca de 27 millones de canadienses mayores de 18 años que estuvieron llamados a votar el lunes debieron elegir a los 338 miembros de la Cámara de los Comunes. Cuando ninguno de los partidos es capaz de obtener una mayoría en el Parlamento, el ganador tiene que formar un gobierno en minoría.