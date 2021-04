Los países del acuerdo nuclear con Irán decidieron este martes en Viena acelerar el proceso negociador para salvar el pacto, que está en peligro de fracasar tras el abandono de EEUU y los sucesivos incumplimientos por parte iraní.

“Los participantes están guiados por el objetivo conjunto de restaurar plenamente el acuerdo nuclear en su forma original. Se decidió acelerar el proceso (de negociación)”, señaló el embajador ruso ante la ONU en Viena, Mijail Ulianov, en su cuenta de Twitter.

Las delegaciones de Irán, Alemania, Francia, Reino Unido, China y Rusia iniciaron este martes su cuarta semana de negociaciones a nivel de directores políticos y expertos para salvar el acuerdo JCPOA (por sus siglas en inglés).

Semana decisiva

Estados Unidos, cuyo anterior presidente, el republicano Donald Trump, decidió en 2018 abandonar el tratado e imponer nuevas sanciones contra Irán, participa de forma indirecta a través de intermediadores.

Esta semana puede ser decisiva. “Vemos importantes avances, pero también importantes diferencias”, matizó ante la prensa el embajador chino ante la ONU en Viena, Wang Qun.

“La secuencia de las medidas para restablecer el JCPOA tiene su valor. Primero hay que determinar lo que está bien y lo que está mal. En primer lugar, EEUU se salió (del acuerdo) y por ello debería eliminar sus sanciones primero, antes de que Irán cumpla sus obligaciones”, señaló el diplomático chino.

“Esperamos que en la próxima fase de las negociaciones las partes sigan acercándose en estos asuntos con el objetivo de llegar a un acuerdo lo antes posible”, concluyó.

La llamada “comisión conjunta del JCPOA” volverá a reunirse el miércoles en la capital austríaca, mientras que en paralelo siguen adelante las reuniones de los tres grupos de expertos.

Redacción del borrador

Por su parte, el negociador nuclear iraní, Abas Araqchí, confirmó hoy los avances al decir que “el grupo de trabajo nuclear y el del levantamiento de sanciones comenzarán hoy con la redacción (de un borrador para el acuerdo)”.

“Creemos que estamos en el camino correcto, pero aún hay desafíos y detalles difíciles”, matizó en declaraciones a la televisión pública iraní Irib.

“Tenemos un principio: no tenemos prisa, no nos daremos prisa y no permitimos que los debates sean de desgaste”, concluyó Araqchí.

Las partes están bajo presión para conseguir un acuerdo en las próximas semanas, ya que a mediados de junio se celebran en Irán elecciones presidenciales, en las que podría ganar un candidato radical, contrario al acuerdo nuclear.

Límites al programa nuclear iraní

El JCPOA, firmado en 2015 por Irán y las seis potencias, incluido Estados Unidos, establece importantes limitaciones en el programa nuclear iraní a cambio de alivios económicos.

El nuevo presidente de EEUU, el demócrata Joe Biden, quiere volver al JCPOA pero exige primero el pleno cumplimiento de Irán de sus obligaciones, sobre todo en cuanto al enriquecimiento de uranio, un material de doble uso, civil y militar.

Irán, que ha intensificado en las últimas semanas la producción de uranio enriquecido, exige que Washington levante primero sus sanciones.

El objetivo de las negociaciones en Viena es encontrar un mecanismo que permita un retorno simultáneo de ambos antagonistas.