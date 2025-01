El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, lamentó las “escenas impactantes”, prueba de la “inimaginable crueldad” de Hamás, este jueves durante las operaciones de liberación de rehenes en la Franja de Gaza, organizadas entre las ruinas de las localidades gazatíes de Yabalía y Jan Yunis.

“Veo con gran severidad las escenas impactantes ocurridas durante la liberación de nuestros rehenes”, indica Netanyahu en una nota difundida por su oficina de comunicación.

El primer ministro israelí exige que “los mediadores garanticen que escenas tan amenazantes no se repitan y que se garantice la seguridad de nuestros rehenes”.

A su vez, finalizó enviando una clara advertencia, señalando que “quien se atreva a hacer daño a nuestros cautivos, tendrá sangre en su cabeza”.

I must say, after the horrific images we witnessed during the release of hostages today, I find it difficult to have any empathy for the ‘civilians’ of Gaza, given they are so indistinguishable from the savages of Hamas. They are no different to those who stormed on Oct 7th. pic.twitter.com/A4k3yl0UZF

— Arsen Ostrovsky 🎗️ (@Ostrov_A) January 30, 2025