El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, está siguiendo “de cerca” la situación en Siria tras el ingreso de rebeldes a Damasco. También aseveraron que está en contacto “constante” con sus aliados en Medio Oriente.

“El presidente Biden y su equipo están siguiendo de cerca los extraordinarios acontecimientos en Siria y permanecen en contacto constante con los socios de la región“, dijo en su cuenta en X Sean Savett, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, encargado de exteriores.

President Biden and his team are closely monitoring the extraordinary events in Syria and staying in constant touch with regional partners.

— Sean Savett (@NSC_Spox) December 8, 2024