Bombarderos estadounidenses modelo B-52 comenzaron a llegar a Medio Oriente, confirmó la noche de este sábado el Ejército de Estados Unidos, horas después de que Washington anunciara su despliegue para “defender a Israel” y en señal de advertencia a Irán.

“Los bombarderos estratégicos B-52 Stratofortress de la 5ª Ala de Bombardeo de la Base de la Fuerza Aérea Minot llegaron a la zona de responsabilidad”, informó en la red social X el Mando Central de EE.UU.

B-52 Stratofortress strategic bombers from Minot Air Force Base's 5th Bomb Wing arrived in the U.S. Central Command area of responsibility. pic.twitter.com/6mDs4n5G2u

— U.S. Central Command (@CENTCOM) November 2, 2024