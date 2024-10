Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

Israel alertó a la Administración de Joe Biden antes de lanzar los ataques aéreos contra Irán, según informa The New York Times. Aunque no se ha revelado con cuánta anticipación se realizó la advertencia, funcionarios de la Casa Blanca y el Pentágono han consultado estrechamente con Israel sobre los objetivos de los ataques. Israel atacó bases militares en Teherán, mientras que Irán no reportó incidentes en la capital. Estos ataques se dan en un contexto de tensiones tras el ataque de Irán a Israel en octubre en respuesta a asesinatos de líderes de Hizbulá y Hamás. Las autoridades iraníes han advertido de una posible represalia israelí con dureza.