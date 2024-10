Aviones de combate turcos destruyeron 32 objetivos “terroristas” en bombardeos llevada a cabo en el norte de Irak y Siria, en respuesta al atentado atribuido a la guerrilla kurda del PKK que causó cinco muertos a las afueras de Ankara.

El Ministerio de Defensa subrayó en un comunicado que “32 objetivos pertenecientes a los terroristas fueron destruidos con éxito” y que las operaciones “continuarán de manera decidida”.

Esta ofensiva se produjo como respuesta al atentado terrorista ocurrido el mediodía del miércoles en las instalaciones de la Industria Aeroespacial Turca (TUSAŞ) en Ankara, uno de los principales centros de defensa del país, que causó cinco muertos y 22 heridos.

🚨Update: Videos shows high-precision Turkish air strikes on US backed militant group PKK/YPG targets in Tall Rifat, Syria! pic.twitter.com/N8gwzw2UUQ

— US Civil Defense News (@CaptCoronado) October 24, 2024