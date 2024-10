Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

El ministro de Exteriores israelí, Israel Katz, ha declarado persona \'non grata\' al secretario general de la ONU, António Guterres, y le ha prohibido la entrada al país por no condenar de forma inequívoca un ataque iraní contra Israel. Katz acusó a Guterres de ser antiisraelí y de apoyar a terroristas, violadores y asesinos. El ministro también criticó a la ONU por no denunciar las atrocidades de Hamás durante un ataque en octubre de 2023. Esta no es la primera vez que Israel toma medidas contra líderes que critican sus políticas, como en el caso del presidente de Brasil, Lula da Silva, quien también fue declarado persona \'non grata\' en febrero pasado.