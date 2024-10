Horas de horror se viven en territorio Israelí, luego de que Irán lanzara la tarde de este martes un ataque con al menos 200 misiles.

Tras los primeros lanzamientos, las alarmas rápidamente fueron actividades en todo el país y mensajes fueron enviados a los teléfonos móviles de la ciudadanía para advertir sobre la situación.

Fue así como en medio del ataque, la Misión Permanente de la República Islámica del Irán ante las Naciones Unidas utilizó sus redes sociales para ‘justificar’ el ataque y enviar una fuerte ‘advertencia’ a quienes consideran sus “adversarios”.

“La respuesta legal, racional y legítima de Irán a los actos terroristas del régimen sionista, que implicaron atacar a nacionales e intereses iraníes e infringir la soberanía nacional de la República Islámica de Irán, se ha llevado a cabo debidamente”, partió indicando la publicación en X.

“Si se atreve a responder o cometer más actos de malevolencia, se producirá una respuesta posterior y aplastante”, afirmó.

Pero el mensaje no quedó ahí, ya que la Misión Iraní también advirtió que lo mejor para el bien común de los territorios es que “los estados regionales y los partidarios de los sionistas que se separen del régimen”.

Iran’s legal, rational, and legitimate response to the terrorist acts of the Zionist regime—which involved targeting Iranian nationals and interests and infringing upon the national sovereignty of the Islamic Republic of Iran—has been duly carried out. Should the Zionist regime…

— I.R.IRAN Mission to UN, NY (@Iran_UN) October 1, 2024