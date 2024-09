La autopsia de la activista estadounidense de origen turco Aysenur Ezgi Eygi, de 26 años, confirmó este sábado que fue “asesinada por la bala de un francotirador israelí en la cabeza”, informó el gobernador de Nablus, en Cisjordania, Ghassan Daghlas.

“El disparo mortal iba dirigido a su cabeza” subrayó Daghlas a medios palestinos.

La activista se encontraba participando en la marcha semanal pacífica que se celebra en la aldea de Beta, en Nablus, al norte de Cisjordania, contra la expansión de los asentamientos, cuando recibió un disparo del Ejército israelí, según narran testigos presenciales que estaban con ella.

“Estábamos manifestándonos pacíficamente. La situación se agravó cuando el Ejército empezó a lanzar gases lacrimógenos y munición real, lo que nos obligó a retirarnos. Estábamos parados en la carretera, a unos 200 metros de los soldados, con un francotirador claramente visible en el techo. A pesar de ello, el Ejército le disparó intencionadamente en la cabeza”, narra una voluntaria de la organización International Solidarity Movement (ISM, en sus siglas en inglés) que presenció los hechos.

Según consignó el ente a través de un comunicado, “Aysenur era una hija, hermana, compañera y tía amorosa. Era amable, valiente, divertida, comprensiva y un rayo de sol”.

“Acaba de cumplir 26 años y se graduó hace tres meses en la Universidad de Washington, donde estudió Psicología y Lenguas y Culturas de Oriente Medio. Participó activamente en las protestas estudiantiles del campus, defendiendo la dignidad humana y pidiendo el fin de la violencia contra el pueblo palestino. Aysenur se sintió obligada a viajar a Cisjordania para solidarizarse con los civiles palestinos que siguen sufriendo una represión y una violencia constantes”, agregó el ente.

Desde ISM, organización a la que también pertenecía Aysenur, desmintieron que la joven lanzara piedras contra los soldados durante la protesta.

Fue esta la tesis que sostuvo ayer el Ejército israelí en un breve comunicado en el que reconoció haber abierto fuego para mitigar “la amenaza” de “un instigador que arrojaba piedras contras las fuerzas”.

“Se están revisando los detalles del incidente y las circunstancias en las que fue golpeada la activista”, agregaron en la nota castrense sobre este caso del que todavía no han dado más información.

Today, during Israeli security forces activity adjacent to the area of Beita, the forces responded with fire toward a main instigator of violent activity who hurled rocks at the forces and posed a threat to them.

The IDF is looking into reports that a foreign national was killed…

— Israel Defense Forces (@IDF) September 6, 2024