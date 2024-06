Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) anunciaron este domingo una “pausa táctica” de sus actividades militares, de carácter diario y de once horas de duración, a lo largo de una ruta por el sur de Gaza, sin menoscabo de la continuación de sus operaciones militares en el resto de la zona.

La medida abarca una ruta que comienza en el paso de Kerem Shalom, en la frontera con Egipto, y prosigue en dirección norte por la carretera de Saladino, rodeando a la ciudad de Rafah hasta el hospital Europeo, cerca de la ciudad de Jan Yunis, según anunció el Ejército israelí en un comunicado.

“Para aumentar el volumen de ayuda humanitaria que entra en Gaza y luego de discusiones adicionales al respecto con la ONU y organizaciones internacionales, se llevará a cabo una pausa táctica local de la actividad militar con fines humanitarios desde las 08:00 hasta las 19:00 horas, todos los días hasta nuevo aviso”, informó el Ejército israelí en una publicación en su cuenta de la red social X.

To increase the volume of humanitarian aid entering Gaza and following additional related discussions with the U.N. and international organizations, a local, tactical pause of military activity for humanitarian purposes will take place from 08:00 until 19:00 every day until… pic.twitter.com/QLXNFZsTYZ

— Israel Defense Forces (@IDF) June 16, 2024