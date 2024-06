Al menos tres gazatíes han muerto y quince han resultado heridos en otro ataque israelí en una escuela de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (Unrwa) en el campo de Shati, cerca de ciudad de Gaza, confirmaron fuentes médicas.

La Defensa Civil informó de que ha rescatado tres cadáveres de la escuela Asma en el campamento de refugiados de Shati, que acogía a decenas de desplazados.

Los muertos y heridos han sido trasladados al hospital Al Ahli de la ciudad de Gaza.

Entre los muertos figura el jefe del comité de emergencias de Shati, Abu Bilal Thuraya, según fuentes palestinas.

Este ataque se produce al día siguiente de que la aviación israelí lanzara tres misiles contra una escuela de Unrwa en el campamento de Nuseirat, en el centro de la Franja, matando a unas 40 personas, incluidos 14 menores, según el gobierno de Gaza controlado por Hamás.

Israel asegura que en esa escuela se escondían entre 20 y 30 “operativos de Hamás y la Yihad Islámica” que utilizaban el centro como base para cometer ataques contra las tropas israelíes, y que el ataque se hizo basado en inteligencia para minimizar los daños a civiles.

Este viernes se cumplen ocho meses de la guerra en la Franja de Gaza, que ha causado más de 36.600 muertos gazatíes y 83.000 heridos, además de 10.000 cuerpos desaparecidos bajo los escombros.

El bombardeo israelí contra la escuela en Nuseirat se produjo “sin previo aviso”, denunció ayer Philippe Lazzarini, director de Unrwa en su cuenta de X.

“La escuela refugiaba a 6.000 desplazados cuando fue atacada. Las afirmaciones de que grupos armados estaban en el refugio son chocantes. En cualquier caso, somos incapaces de verificar dichas afirmaciones”, escribió Lazzarini.

Another horrific day in #Gaza.

Another @UNRWA school turned shelter attacked.

This time in Nuseirat, in the Middle Areas, hit overnight by the Israeli Forces without prior warning to the displaced or @UNRWA.

At least 35 people were killed and many more injured.

The school… pic.twitter.com/VL5XWWhmYd

— Philippe Lazzarini (@UNLazzarini) June 6, 2024