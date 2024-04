Lazzarini confirmó el cese de los contratos de los empleados apuntados. Esto, luego que autoridades israelìes denunciaran el nexo, lo que provocó incluso que varios países condicionaran su financiamiento a la entidad.

“UNRWA reitera su condena en los términos más enérgicos posibles de los abominables ataques del 7 de octubre y pide la liberación inmediata e incondicional de todos los rehenes israelíes y su regreso seguro con sus familias”, indicó el comisionado general en aquella oportunidad.

En tanto, este viernes la ONU informó que amplió a 19 los empleados de UNRWA investigados tras las acusaciones de Israel, aunque ya cerró un caso por falta de pruebas.

Tal como detalla EFE, de los 12 empleados iniciales, ocho siguen con investigaciones en curso, un caso se ha cerrado porque Israel no ha dado pruebas que “sostengan las alegaciones”, y tres casos están suspendidos porque las pruebas “no son suficientes para proceder con una investigación”.

En conversación con BioBioChile, Raquel Martí, directora de UNRWA España, abordó el conflicto en el enclave palestino, aclarando los alcances de la denuncia israelí respecto a los trabajadores presuntamente ligados a los ataques de Hamás. De paso, descartó tener vínculos con la agrupación islámica aunque aclaró que realizan coordinaciones técnica con los ministerios. Esto les permitió, por ejemplo, vacunar a la población contra el Covid.

-¿Qué información tiene UNRWA sobre los cuerpos hallados en las fosas comunes en el hospital Naser? Desde Israel afirman no estar relacionados.

Según fuentes locales se han encontrado en tres fosas comunes en el hospital de Naser 392 cadáveres, de los cuales han podido ser identificados 165 personas. Estas fuentes locales afirman que algunas de estas personas han sido ejecutadas con un tiro en la cabeza y también que hay 20 cuerpos que pudieron haber sido enterrados vivos.

Además de los 165 identificados, el resto no se pueden identificar por el estado de descomposición en el que se encuentran y porque además parece ser que han sido mutilados. En cualquier caso, hay que esperar a una investigación independiente que pueda esclarecer el motivo por el cual se encontraban en estas fosas comunes y la forma de su muerte.

-¿Cuál es la situación actual en términos de cifras de víctimas que maneja UNRWA?

Son más de 34.000 personas asesinadas en Gaza. Además, a esta cifra habría que añadir unas 8000 personas desaparecidas que se presume están debajo de los escombros y no se han podido recuperar todavía sus cuerpos.

Dentro de estas cifras tan apabullantes hay unos 14.500 niños y niñas asesinados y más de 10.000 mujeres asesinadas. Por otro lado, hay más de 76.000 personas heridas en Gaza.

Dentro de los datos importantes tenemos que, por ejemplo, hay más de mil niños que han tenido que ser amputados de uno o dos de sus miembros y que cada minuto hay diez niños amputados en Gaza. Realmente son datos abrumadores y espeluznantes de lo que está pasando en la actualidad en Gaza.

-La UNRWA hizo una denuncia por la detención de al menos 1506 palestinos de la Franja de Gaza, acusando malos tratos y abusos israelíes contra los civiles.

Israel está deteniendo a cientos de palestinos y se los está llevando a centros de interrogación en Israel. Cuando decide terminar con los interrogatorios y liberar a estos palestinos, los vuelve a introducir en Gaza por el cruce de Kerem Shalom. En este cruce que está en el sur de Gaza trabaja UNRWA, igual que en Rafah.

UNRWA recibe a estas personas que han sido detenidas, les presta asistencia sanitaria y psicológica porque vienen en unas condiciones absolutamente traumatizados por lo que han sufrido en estos centros de interrogación. Muchos necesitan asistencia sanitaria, no solamente porque han sido sometidos a malos tratos, sino también porque algunos estaban enfermos o heridos, a los que no se les ha prestado asistencia durante su detención.

A través de estos servicios, lo que UNRWA ha podido recabar son testimonios de lo que les ha sucedido en estos centros de detención. Hay declaraciones de más de 1500 personas, incluidos trabajadores de UNRWA que han sido detenidos en sus lugares de trabajo, pero también personal sanitario de hospitales. Y lo que cuentan es evidentemente espeluznante porque hablan de las torturas a las que han sido sometidos, electrocuciones y palizas. Incluso, muchos hablan de jaulas en las que se les ha introducido con perros y les han atacado. Hay personas que tienen estas marcas de mordiscos e incluso hay un niño que ha sido atacado por los perros.

Lo más grave es que en estas detenciones hay ancianos con Alzheimer, hay discapacitados, hay niños, hay personas muy vulnerables que han sido sometidas a los mismos malos tratos. Han habido abusos sexuales, electrocuciones y hay detenciones de personal de UNRWA que nos informan que han sido obligados, bajo amenaza y bajo tortura, a firmar declaraciones en las que se acusa a UNRWA de tener relaciones con Hamás, e incluso de afirmar que han participado de los ataques del 7 de octubre contra la población israelí. Evidentemente son testimonios arrancados mediante la amenaza y mediante la tortura. Es sumamente grave.

-¿En qué situación se encuentran los trabajadores de UNRWA que fueron vinculados con los ataques de Hamás?

Lo que tiene la agencia son funcionarios de Naciones Unidas contratados. En el momento en el que Israel informa a UNRWA de que ha habido 12 trabajadores de UNRWA que presuntamente, según Israel, han participado en los ataques contra la población israelí, la decisión del Comisionado General de UNRWA es inmediatamente rescindir los contratos de esos trabajadores como medida cautelar y solicitar dos investigaciones independientes a Naciones Unidas.

Una de ellas concluyó ayer (lunes) y se presentó el informe en Nueva York. Ese informe se ha encargado a Catherine Colonna, que es la ex ministra de Asuntos Exteriores francés, y tres instituciones nórdicas, en las que evalúan si UNRWA es una agencia neutral, puesto que parte de las acusaciones de Israel son que además UNRWA es una organización que colabora con Hamás, rompiendo evidentemente nuestros principios humanitarios, incluidos entre ellos el de la neutralidad.

Por lo tanto, para nosotros era muy importante que se pudiera hacer una investigación que determinara si efectivamente UNRWA es una organización neutral en este conflicto o no lo es.

La conclusión que presentaron ayer en Nueva York es que UNRWA tiene suficientes procedimientos, políticas y mecanismos que garantizan la neutralidad de la agencia y además tiene más mecanismos, más procedimientos y más políticas que muchas de las agencias de Naciones Unidas pero que sin embargo es necesario reforzar estos sistemas y el informe recomienda medidas para poder mejorar y reforzar nuestros sistemas de neutralidad que evidentemente vamos a poner en marcha para seguir garantizando que UNRWA sea una agencia neutral.

En tanto, la otra investigación todavía no se ha publicado, sigue en marcha y esta investigación está dirigida a determinar si hay pruebas suficientes para poder abrir un proceso criminal judicial contra los 12 trabajadores de UNRWA. Esperemos que en breve tengamos esta información y que podamos saber si existen estas evidencias o no.

El informe de Colonna publicado ayer decía que hasta el momento Israel no había presentado ninguna evidencia para poder culpar a estos 12 trabajadores. Nosotros no podemos ni desmentir ni confirmar que esto sea cierto, puesto que no tenemos un sistema para poder investigar a nuestros trabajadores.

No somos una agencia de inteligencia, somos una agencia humanitaria, pero sí que es cierto que dentro de nuestros mecanismos, por ejemplo, tenemos procedimientos que puedan ayudarnos a garantizar nuestra neutralidad y en concreto tenemos uno que es muy importante y es que nosotros compartimos con los gobiernos donde se encuentran los campos de refugiados palestinos, el listado de nuestros trabajadores y sus datos para que estos gobiernos que sí tienen sistemas de inteligencia puedan constatar si los empleados de UNRWA estuvieran inmersos en cualquier procedimiento criminal o forman parte de grupos armados.

En este sentido, con Israel se comparte todos los años este listado y evidentemente es sabido que ellos tienen uno de los sistemas de inteligencia más preparados del mundo, con lo cual ellos pueden perfectamente detectar si entre nuestros contratados hay personal de grupos armados.

La última vez que se compartió la lista el año pasado fue en mayo del 2023 y no recibimos ningún feedback ni ninguna advertencia de Israel sobre ninguno de nuestros trabajadores. Lo que resulta sorprendente es que unos meses más tarde, Israel afirme que hay más de 400 trabajadores de UNRWA que están involucrados con Hamas.

Nosotros esperaremos a este informe para poder determinar si estos trabajadores tienen suficientes evidencias para poder abrir este proceso criminal judicial en el que vamos a colaborar, por supuesto, somos los primeros interesados en llevar esta información a la justicia.

Para concluir, lo que me gustaría señalar es que el hecho de que hayan 12 trabajadores que hayan podido cometer esta barbaridad contra la población israelí no es sinónimo de que toda una agencia de Naciones Unidas sea un organismo criminal o que esté involucrado con Hamas. Es totalmente absurdo creer en algo así y evidentemente UNRWA ha demostrado siempre que desde hace 75 años su único objetivo es cumplir el mandato otorgado por la Asamblea General de las Naciones Unidas y este es dar servicio y proteger a los refugiados de Palestina.

-Pude conversar con el embajador de Israel, Gil Artzyeli, y dijo que UNRWA está al servicio de Hamás y no del bien del pueblo palestino. ¿Qué le parece a usted este tipo de declaraciones?

Bueno, es lo que le he compartido, es una forma de desprestigiar y criminalizar a una agencia porque el objetivo claro de Israel, que ellos mismos han hecho público, es acabar con la agencia. Somos un obstáculo para los objetivos israelí porque UNRWA es la agencia que defiende los derechos de la población refugiada de Palestina, derechos reconocidos en múltiples resoluciones de Naciones Unidas y evidentemente hasta Netanyahu ha declarado que para ganar la guerra en Gaza hace falta acabar con UNRWA, con lo cual es obvio que no es un problema de neutralidad de la agencia, es un problema político puesto que Israel lo que quiere es acabar con un UNWRA porque piensa que de esta manera se diluirá el derecho de los refugiados palestinos en las agendas internacionales.

-El embajador además rechazó las acusaciones sobre un bloqueo a la entrada de ayuda humanitaria en la zona de conflicto. Lo que él mencionó fue: “En ningún punto hemos limitado la entrada de alimentación, pero sí tenemos que revisar y chequear que esto no lo usen para ingresar más armamento”.

Bueno, por supuesto que entendemos que es necesario para la seguridad de Israel revisar lo que está entrando a través de los cruces fronterizos.

Lo que es importante es hablar de todos los obstáculos que Israel está poniendo para evitar que entre ayuda humanitaria dentro de la Franja de Gaza. Si esto no fuera así, no se estaría hablando de una hambruna incipiente dentro de la población gazatí. Hay 1.100.000 personas en una situación de inseguridad alimentaria catastrófica y que están al borde de la hambruna. Ya han empezado niños y adultos a morir de hambre, de inanición y de deshidratación porque no hay alimentos dentro de la franja de Gaza.

Israel, en primer lugar, ha atacado los sistemas productivos de Gaza, ha acabado con la flota pesquera, ha atacado campos agrícolas, granjas, zonas productivas y fábricas, y ahora mismo no hay ninguna posibilidad de obtener alimentos en los mercados a través del comercio con lo cual la totalidad de la población en Gaza ha pasado a depender de la ayuda humanitaria.

Esta ayuda humanitaria solamente entra por dos cruces fronterizos, Rafah y Keren Shalom, y solo entran las cantidades que Israel autoriza a entrar. En el último mes se ha incrementado hasta 200 camiones diarios, pero por ejemplo en el mes de abril entraron una media de 70 camiones diarios. Si realmente ustedes creen que con 70 camiones diarios se puede alimentar a 2.200.000 personas, la respuesta está en que esto equivale a una media de 235 calorías por persona y día. Busquen cualquier alimento que tenga 235 calorías y verán que es una cantidad ínfima que no permite mantener con vida a la población.

Antes del 7 de octubre, teniendo un sistema productivo en Gaza con agricultura, ganadería, granjas y pesca, entraban 500 camiones diarios en los cruces fronterizos. Cuando se destruye todo el sistema productivo, cuando se deja a la población dependiente de la ayuda humanitaria, solamente entran una media, en la mejor de las ocasiones, de 200 camiones diarios.

¿De verdad que Israel está haciendo todo lo posible para que entre la ayuda humanitaria en Gaza? ¿Si es así, por qué no abre los otros seis cruces fronterizos y permite la entrada diaria de todos los camiones que necesita la población? En cualquier caso, no UNRWA únicamente quien lo dice, está el Programa Mundial de Alimentos, está UNICEF, está Save the Children, Oxfam, Médicos Sin Fronteras y todos hacen la misma denuncia.

-Entiendo que UNRWA tiene ciertas reuniones o vinculaciones con ministerios de Hamás, pero han manifestado que no tienen relación política con el grupo que ha sido calificado como terrorista por Estados Unidos. ¿Cómo es ese vínculo que se tiene?

En primer lugar tengo que decir que no tenemos ningún vínculo y que no tenemos relaciones con Hamás puesto que es una organización terrorista reconocida así por Estados Unidos y la Unión Europea.

Lo único que tiene UNRWA es una coordinación técnica con los ministerios de Hamás, puesto que UNRWA tiene un sistema educativo, tiene un sistema sanitario y evidentemente para poder coordinar nuestro trabajo es necesario que entremos en coordinación con el Ministerio de Salud Palestino. Le pongo un ejemplo claro: cuando durante el Covid se otorgaron vacunas por parte del Fondo de Naciones Unidas a la Autoridad Palestina, para poner estas vacunas a la población refugiada de Palestina en Gaza tuvimos que coordinarnos con la autoridad sanitaria en Gaza, de otra manera no hubiéramos podido vacunar a la población.

Cuando hablamos de educación, evidentemente tenemos que coordinarnos con las autoridades educativas en Gaza puesto que tenemos que seguir la currícula escolar de la Autoridad Palestina, de otra manera, cuando nuestros alumnos acaban la educación básica, no podrían pasar a la educación secundaria en el instituto si no se convalidan las asignaturas.

Y luego, evidentemente tenemos una coordinación de seguridad con el Gobierno, con la autoridad de facto de Gaza, necesario para poder realizar nuestro trabajo sin ningún problema dentro de Gaza. Esta es una coordinación que realizan todas las agencias de Naciones Unidas y todas las ONG que trabajan en Gaza.