Según recogen agencias internacionales como EFE, el movimiento telúrico tuvo lugar a las 22:17 hora local (14:17 hora de Chile) cerca de la frontera con Pakistán y Tayikistán. Además de estos países, se sintió también en India.

De acuerdo al Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el epicentro se ubicó en el poblado de Jurm, en la provincia de Badakhshan.

Very strong earthquake in Islamabad just now pic.twitter.com/XBtEuv3lv9 — Usama Khilji (@UsamaKhilji) March 21, 2023

Y aunque Kabul está ubicada a más de 300 kilómetros de distancia, de igual manera el temblor se hizo sentir en la capital afgana, en donde cientos de personas arrancaron hacia los exteriores por miedo a eventuales derrumbes.

El medio Al Jazeera consignó que por el momento no se han reportado heridos ni víctimas fatales. A su vez, una mujer de 43 años residente de Islamabad, en Pakistán, contó que las paredes de su casa vibraron fuertemente.

“Comenzó suavemente pero luego se hizo más fuerte”, mencionó al citado medio. “La casa estaba vibrando, las cosas se sacudían. Luego de unos minutos todo volvió a la normalidad”, añadió.

زلزلے کی شدت 6.8 ریکارڈ کی گئی، زلزلہ پیما مرکز

ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں 🔗 https://t.co/4FLU0phnwf#AajNews #earthquake #Pakistan pic.twitter.com/glFLUpRYPC — Aaj TV Urdu (@Aaj_Urdu) March 21, 2023

Por su parte, el portavoz del gobierno afgano, Zabihullah Mujahid, utilizó su cuenta de Twitter para confirmar que no hay fallecidos.

“Hasta ahora, gracias a Dios, no ha habido malas noticias de bajas. Esperamos que todos los ciudadanos del país estén a salvo”, mencionó, agregando que los centros de salud del país fueron puestos en alerta máxima.

A través de las redes sociales han aparecido diversos registros que muestran la magnitud del movimiento telúrico.

🔴 Video recieved from our member shows a house shaking during 6.8 magnitude #Earthquake that affected India and Pakistan. Its epic centre was in Hindukush region with depth of 180kms. Damage and casualties are expected.#Pakweather pic.twitter.com/tX0NcOkrr2 — PakWeather.com (@Pak_Weather) March 21, 2023