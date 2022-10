Al menos ocho personas resultaron heridas este sábado en el incendio y los enfrentamientos ocurridos en la principal cárcel de Teherán y que alberga a los presos políticos, informaron medios oficiales de Irán.

Según una versión publicada por la agencia oficial IRNA, presos comunes prendieron fuego en el almacén de ropa, lo que provocó un incendio y choques entre presos y los funcionarios de la prisión Evin, donde se encierra a presos políticos, según publicó DW.

“La policía ha ayudado a establecer la paz en Evin de manera rápida”, indicó la agencia Mizan, que subrayó que el conflicto fue iniciado por presos condenados por delitos comunes. “El conflicto ha sido controlado”, añadió.

El diario reformista Shargh informó, por su parte, que se produjeron explosiones dentro de la prisión y que las carreteras de la zona han sido cortadas por la Policía.

Activistas mostraron en redes sociales vídeos de la prisión, en los que se observaba un gran fuego y se escuchaban disparos y explosiones. También sonaban gritos de “muerte al dictador”, en referencia al líder supremo de Irán, Ali Jameneí.

The infamous Evin prison in Tehran, Iran is on fire. Reports says gunfire heard.

The lives if prisoners are in danger.

Family members of prisoners are shocked and horrified. #MahsaAmini pic.twitter.com/JAdeuoZ9FM

— Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) October 15, 2022