Al menos 69 personas murieron en un incendio ocurrido la madrugada de este martes en un hotel de un centro de ski en Turquía. Según confirmó el ministerio del Interior turco, el siniesto dejó además 51 personas heridas.

Las llamas se originaron a las 3:30 de la madrugada (21:30 hora del lunes en Chile) en el recinto turístico ubicado en el centro de ski de Kartalkaya, entre las ciudades de Estambul y Ankara.

Medios internacionales como CNN consignan que el hotel, de 12 pisos y construido principalmente en madera, estaba con su ocupación casi al máximo.

A fire that tore through an upscale hotel at a popular ski resort in northern Turkey early Tuesday killed at least 66 people and injured dozens of others, Turkish authorities said. https://t.co/ABWfPmE5rK pic.twitter.com/l7a0yUM8Ua

— The Washington Post (@washingtonpost) January 21, 2025