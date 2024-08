Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

Las defensas antiaéreas en Moscú derribaron una decena de drones en uno de los mayores ataques con aparatos no tripulados desde el inicio de la guerra en Ucrania. El primer dron fue destruido a las 3:02 hora local, seguido por otros nueve en la siguiente hora y media. No se reportaron víctimas ni daños materiales como consecuencia de la caída de los drones. Este no es el primer intento de ataque en Moscú con drones, ya que en el pasado se han neutralizado otros ataques similares en la región.