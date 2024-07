La red de trenes de alta velocidad (TFV) de Francia sufrió un sabotaje durante este viernes, a tan solo horas de la inauguración de los Juegos Olímpicos (JJ.OO) París 2024, en lo que fue catalogado como un ataque organizado.

Las alarmas se encendieron en la madrugada. Los hechos, ocurridos entre las 1:00 y 5:30 horas, consistieron en incendios provocados de manera coordinada en conductos de cables de alimentación de la señalización y de comunicaciones, creando graves problemas en el tráfico.

Tres de los cuatro ejes de TGV que salen de París resultaron afectados: el del Norte (que sirve, por ejemplo, para los Eurostar que van a Londres, Bruselas, Países Bajos y el norte de Alemania), el del Este y el del Atlántico.

La empresa nacional francesa de ferrocarril (SNCF) comunicó que se trató de “un ataque masivo” destinado a paralizar su red de trenes de alta velocidad.

El cuarto eje de TGV de París, el sureste (Lyon, Marsella), se ‘salvó’ porque un intento de sabotaje contra esa línea “fue frustrado”, aseguró la SNCF.

En este corredor, que va de París en dirección a Lyon, Marsella o Barcelona, unos empleados de la SNCF sorprendieron a un grupo de individuos huyendo en una camioneta cuando trataban de quemar unos equipamientos, según informó la empresa.

En tanto, la presidenta de la región de París, Valérie Pécresse, denunció “un intento de desestabilización de Francia” en un día clave para el país, como es la ceremonia de inauguración de los JJ.OO.

A su vez, detalló que hay al menos 250.000 viajeros afectados hoy por este ‘sabotaje’.

El primer ministro de Francia, Gabriel Attal, subrayó que este sabotaje a las líneas de tren de alta velocidad (TGV) estaba bien preparado, ya que demuestra un buen conocimiento de la red.

“Lo que se constata es que esta operación ha sido preparada, coordinada, que se han atacado puntos neurálgicos, lo que muestra una forma de conocimiento de la red para atacarla“, precisó.

Las autoridades francesas han evitado especular mayormente en algunas hipótesis respecto a eventuales responsabilidades. Una de estas apunta a que podría ser obra de un grupo de ultraizquierda, pero la investigación recién empieza.

Por lo anterior, el director centro de la OTAN fue más lejos: apuntó a Rusia por el sabotaje que afectó a Francia.

El alto cargo dijo que podría ser un intento de Rusia de estropear los Juegos Olímpicos de Verano de París 2024, según consigna EFE.

De acuerdo con el citado medio, Sārts comentó a la agencia de noticias letona LETA que esos actos de sabotaje podrían estar relacionados con la reciente detención por las autoridades francesas del cocinero ruso Kirill Gryaznov.

Gryaznov habría sido supuestamente reclutado por los servicios especiales rusos para organizar actos desestabilizadores en los JJ.OO.

Sārts señaló que para el presidente ruso, Vladímir Putin, los Juegos Olímpicos celebrados en Sochi en 2014 y su exitoso desarrollo fueron un elemento muy importante, una parte esencial de la imagen del país ruso.

Por ello, advierte que perturbar la cita olímpica gala dañaría la imagen de Francia, una nación considerada hostil a Rusia por su apoyo a Ucrania frente a la invasión rusa.

“No olvidemos tampoco que recientemente se detuvo en Ucrania a un grupo que planeaba llevar a cabo actos de sabotaje en Ucrania, Polonia y los países bálticos, por lo que se trata de un círculo bastante amplio en el que se desenvuelve esta organización”, añadió Sārts.

La Fiscalía de París anunció que abrió una investigación por cuatro posibles delitos tras este ataque masivo, añadiendo que la Subdirección Antiterrorista de la policía (SDAT) se encargará de la coordinación.

En tanto, el primer ministro Attal recalcó que están movilizados los servicios secretos y las fuerzas del orden “para encontrar y castigar a los autores de esos actos criminales”.

La SNCF informó que va a continuar con las reparaciones en las líneas afectadas por este ataque, advirtiendo que las perturbaciones se van a prolongar durante el fin de semana.

Por ello, se estima que el número de usuarios afectados pueda ascender a 800.000. Asimismo, Eurostar, compañía encargada del servicio de trenes, adelantó que va a suprimir hoy un 25% de sus convoyes y también lo hará durante el sábado y domingo.

Due to acts of vandalism affecting the high-speed line between Paris and Lille, all high-speed trains to and from Paris are being diverted via the classic line. Some trains have been cancelled, others are delayed. To see if your train is affected followhttps://t.co/rg0hFG14Wi

— Eurostar (@Eurostar) July 26, 2024