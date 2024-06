El gran duque Enrique de Luxemburgo anunció este domingo que en octubre designará a su hijo, el príncipe Guillermo, como lugarteniente-representante del país, un cargo que le habilitará para asumir ciertos poderes que ahora solo desempeña el jefe del Estado y que tradicionalmente supone el paso previo a la abdicación definitiva del monarca.

“Con todo mi amor y toda mi confianza le deseo buena suerte de corazón a mi hijo. Debemos mirar al futuro con optimismo, sabiendo que juntos podemos lograr grandes cosas. ¡Viva Luxemburgo, viva Europa!“, declaró el gran duque Enrique durante la ceremonia oficial para celebrar la fiesta nacional del país, este 23 de junio.

Tras su discurso, el monarca recibió una larga ovación por parte del público y de las autoridades que asistieron a la ceremonia de la fiesta nacional, realizada en la Filarmónica de Luxemburgo, y al regresar a su asiento abrazó a su hijo Guillermo.

Enrique, de 69 años, delegará a partir de octubre en su primogénito, de 42 años, funciones que ahora corresponden al gran duque, lo que ofrece al heredero un período para prepararse y ganar visibilidad antes de asumir con plenitud la jefatura del Estado, una vez su padre anuncie la abdicación definitiva.

"An deem Kontext well ech, mat der #GrandeDuchesse, dem Prenz Guillaume an der Prinzessin Stephanie, iech matdeelen, dass ech decideiert hun desen October dem Prenz Gullaume d’Lieutenance ze iwerdroen."

Le #GrandDuc a désigné le #PrinceGuillaume Lieutenant-Représentant.

