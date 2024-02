El ejército de Rusia perdió una nueva aeronave durante la jornada de este viernes, luego de que se informara que un avión militar ruso A-50 -utilizado para la vigilancia- se estrelló en la región de Krasnodar, una ciudad al rus de Rusia.

Se trata de un ataque que fue atribuido por el ejército de Ucrania, que ya tomó la responsabilidad del asunto y lo celebraron como un avance en la guerra contra Putin.

Así fue cómo lo confirmó el comandante de la Fuerza Aérea ucraniana, el teniente general Mykola Oleshchuk, quien detalló cómo ocurrió el derribo del avión ruso A-50.

Todo lo anterior fue publicado y anunciado en un post en Telegram, según lo dio a conocer el medio Ukrinform.

Se trata de aviones que fueron desarrollados a fines de la década de 1970 en la Unión Soviética sobre la base del avión de transporte Il-76. Y si se llegara a confirmar la información que viralizan las fuerzas ucranianas, esta sería la segunda vez en la historia que Kiev logra esta hazaña.

BREAKING: Russian military plane, believed to be an A-50 surveillance plane, crashes in Krasnodar region. Ukraine claims responsibility pic.twitter.com/xLgusScc34

— BNO News (@BNONews) February 23, 2024