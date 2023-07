Luego de largas negociaciones entre el presidente Emmanuel Macron y su Primera ministra Elisabeth Borne, el jueves se hizo público el cambio de varios ministros.

Una operación de ajuste político, de cara a la vuelta después de las vacaciones de verano, en la que el mandatario impulsará leyes sobre ecología, inmigración y la seguridad interna tras una ola de disturbios a nivel nacional.

Una confirmación que calmó los rumores de fracturas entre Macron y Borne, y de una posible salida de la jefa del gobierno francés.

Pero finalmente, el mandatario optó por mantener en su cargo a Borne, con lo que se inició una fase de consultas para recomponer, al menos parcialmente, el equipo gubernamental.

A la espera del anuncio oficial, los cambios más notables son la salida de los ministros que nombró en 2022 procedentes de la sociedad civil y la de la secretaria de Estado Marlène Schiappa, quien causó polémica luego de posar vestida para la revista Playboy.

A un año de su reelección, Macron espera afianzar su imagen tras una serie de reveses y tensiones sociales.

La más álgida y reciente fue la desatada tras la muerte del joven Nahel, 17 años, a manos de un policía en Nanterre, un suburbio popular de la capital francesa.

Este asesinato suscitó una ola de violentos disturbios en diferentes ciudades francesas, que duró varios días y que hizo temer el buen desarrollo de la fiesta nacional, el 14 de julio.

Antes de eso, Emmanuel Macron había enfrentado un fuerte rechazo en las calles tras aprobar con fórceps su polémica reforma de las pensiones.

Esta ley tuvo el mérito de poner a todos los sindicatos y a una mayoría de franceses, contra Macron y su gobierno.

También fracturó la cohesión entre el partido de Macron y su principal aliado, la formación de derecha Los Republicanos.

Así mismo, todos los partidos de oposición unieron sus voces para rechazar la reforma y manifestar en las calles junto a la población.

A pesar del rechazo, Macron quiere continuar su programa político, que incluye un endurecimiento de las condiciones para la inmigración hacia Francia y avanzar en el tema medioambiental.

