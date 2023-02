El rey Carlos III recibió este miércoles al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, por primera vez en una “audiencia muy especial” en el palacio de Buckingham.

Hasta allá el político y mandatario trasladó el agradecimiento de todos los ucranianos al monarca por apoyar a su país frente a Rusia.

El soberano recibió al líder de Ucrania en la célebre sala 1844 de palacio con una amplia sonrisa y un apretón de manos.

Esto, después de que Zelenski se hubiera reunido con el primer ministro del Reino Unido, el conservador Rishi Sunak, por la mañana y compareciera ante el Parlamento.

