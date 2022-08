En declaraciones en el Canal 24 ucraniano que reproducen las agencias locales, Danilov negó y devolvió insistentemente las acusaciones de los servicios secretos rusos, que han implicado a Ucrania en la muerte de la periodista Daria Duguina, hija del ideólogo ultranacionalista del Kremlin, Aleksandr Dugin.

“No nos podría importar menos esta persona, realmente no nos importaba. El FSB [Servicio Federal de Seguridad de la Federación Rusa] lo hizo, y ahora van a decir que fue alguien de nuestro lado quien lo perpetró”, afirmó Danilov.

El responsable de Seguridad y Defensa del país añadió que los ucranianos “no trabajamos así. Nuestros hombres y mujeres tienen tareas más importantes. No estamos involucrados en absoluto en la explosión que mató a esta mujer, es obra de los servicios secretos rusos”, reiteró.

Dijo además que Daria Duguina y su padre habían criticado lo que Rusia llama “operación especial” militar en Ucrania, porque les parecía que se estaba prolongando mucho.

En su opinión, son los servicios secretos rusos los que están comenzando a deshacerse de las personas que critican los “éxitos militares de Rusia” en la guerra.

Las acusaciones de Moscú que relacionan a Ucrania con el atentado que mató el pasado domingo a la hija del ideólogo ruso Alexander Dugin no son “más que fruto de la propaganda” que difunde el Kremlin, que “está creando nuevamente mundos ficticios”.

Así lo aseguró, por su parte, en su cuenta de Twitter, Mykhailo Podoliak, asesor del presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, y miembro del equipo designado por Kiev para negociar con Rusia un posible alto el fuego.

Ru-propaganda lives in a fictional world: 🇺🇦 woman and her 12-year-old child were "assigned" responsible for blowing up the car of propagandist Dugina. Surprisingly, they did not find the "Estonian visa" on the spot. Vipers in 🇷🇺 special services started an intraspecies fight.

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) August 22, 2022