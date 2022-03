El regulador nuclear de Ucrania ha solicitado al Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) “asistencia inmediata”.

Eso para garantizar la seguridad de sus instalaciones en el país en medio de la invasión rusa.

Así lo anunció este miércoles el director general del OIEA, Rafael Grossi, sin dar más detalles al respecto.

La noticia fue compartida durante una reunión extraordinaria de la junta de gobernadores de la agencia nuclear de la ONU sobre la situación en Ucrania.

“La situación en Ucrania no tiene precedentes y me sigue preocupando mucho”, señaló el responsable en su discurso de apertura de la reunión, en la que participan también los representantes de Rusia y Ucrania.

“Pese a las circunstancias extraordinarias de un conflicto armado que provoca crecientes desafíos y peligros, las centrales nucleares de Ucrania están operando normalmente”, aseguró Grossi ante los delegados.

