El exalcalde de la localidad calabresa de Riace, Domenico Lucano, líder en Italia por su política a favor de la migración, fue condenado a 13 años y dos meses de cárcel por irregularidades en la gestión de la acogida, informaron este jueves fuentes judiciales.

La dura condena, pronunciada en primer grado, generó indignación entre los líderes políticos que aprecian el modelo de tolerancia e inclusión que promocionó Lucano durante los años en que fue alcalde de Riace, de 2004 al 2018.

El tribunal de Locri, en Calabria, sur de Italia, decretó el doble de la pena con respecto a la solicitada por la fiscalía, que lo acusó entre otros de abuso de poder, malversación y complicidad en la inmigración ilegal.

“No tengo palabras, no me lo esperaba”, comentó a la prensa aún sorprendido el exalcalde, incrédulo. “Esto es muy duro. No creo que los delitos de mafia sean castigados con penas tan severas”.

Lucano, de izquierda, adoptó un modelo original de acogida para los migrantes, con el objetivo de volver a poblar la localidad calabresa, entonces con sólo 1.800 habitantes, la mayoría ancianos.

El tercer “mejor alcalde del mundo”

Premiado en 2010 como el tercer “mejor alcalde del mundo”, Lucano figuraba en 2016 entre las 100 personas más influyentes del mundo, según la revista Fortune, e inspiró un documental de Wim Wenders y una película para televisión.

“Leeremos con mucha atención el fallo (…) Nos parece exagerado desde todos los puntos de vista”, lamentaron Nicola Oddati y Marco Furfaro de la dirección nacional del Partido Democrático (PD, centro-izquierda).

Los abogados defensores, Giuliano Pisapia y Andrea Dacqua, anunciaron por su parte que presentarán recurso contra una sentencia “asombrosa”, que “no tiene en cuenta las pruebas presentadas”.

Lucano fue procesado también por irregularidades en la concesión de los contratos de servicio de recogida de basuras, por lo que tenía prohibido desde el 2018 pisar Riace.

Para la fiscalía, la gestión de Lucano “carecía de transparencia” y los recursos desembolsados por el Estado fueron usados con “extrema superficialidad”.

Lucano fue procesado también por haber organizado matrimonios de conveniencia entre residentes de la localidad de Riace y mujeres extranjeras para que pudieran obtener un permiso de estadía.

Por su parte varios representantes de la ultraderechista Liga de Matteo Salvini, contraria a la migración, aplaudieron la sentencia que “revela el negocio de la acogida de migrantes”.