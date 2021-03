La Unión Europea (UE) endureció sus medidas para evitar lo que considera fuga de vacunas contra la pandemia fuera de los 27 países miembros del bloque comunitario.

“Creo que está claro para la empresa que, en primer lugar, tiene que ponerse al día, tiene que cumplir el contrato que mantiene con los estados miembros europeos, antes de que pueda volver a dedicarse a la exportación de vacunas”, dijo este jueves en una rueda de prensa, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen.

El pronunciamiento contra una de las farmacéuticas que ha dado al mundo una de las vacunas para frenar la pandemia, se presenta por sus presuntos incumplimientos en el calendario de entregas.

Según Bruselas, desde el pasado febrero se ha registrado la salida de más de 41 millones de dosis del bloque comunitario, entre ellas 11 millones hacia Reino Unido y un millón y medio a Arabia Saudita, países que lideran los programas de vacunación contra la pandemia, junto a Israel, Estados Unidos y Chile.

La UE acusa en particular a AstraZeneca de entregar a los europeos sólo 30 de los 120 millones de dosis prometidas, durante el primer trimestre de 2021.

Evitar fiascos en la campaña de vacunación

A las puertas de la tercera ola en gran parte de Europa, los líderes europeos han insistido en que es momento de pisar el acelerador y evitar el fiasco de la campaña de vacunación.

Bruselas calcula que en el segundo trimestre la Unión Europea podrá contar con 360 millones de dosis. Esto sería suficiente para llegar al 70% de población europea vacunada en verano.

“Desgraciadamente las cosas empeoran, los fallecimientos bajan así que vemos resultados en la vacunación, pero la situación es preocupante, por eso es importante que la vacunación se haga rápidamente”, dijo Von der Leyen.

Los 27 también se comprometieron a aumentar la producción de nuevas dosis de vacunas y mejorar su distribución dentro de la comunidad europea.

“Es absolutamente vital, por supuesto, que sigamos trabajando para mejorar la producción de vacunas en Europa y mejorar nuestra capacidad para distribuirlas a los estados miembros (…) Esta es nuestra prioridad absoluta y estamos completamente dedicados a esa tarea junto con la Comisión Europea”, dijo el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, en una conferencia de prensa después de presidir la reunión del jueves.

No obstante, Merkel, científica de profesión, enfatizó en que el incremento en la producción de más antídotos será clave no solo para repartirlos dentro de la UE, sino también en el resto del mundo, ya que si no se logra el alcance de los fármacos en todo el mundo habrá más variantes del virus.